Benkő: A magyar nemzet szolgálatánál nincs felemelőbb érzés

Benkő Tibor a Ludovika Fesztivál 100 napos ünnepség elnevezésű programon a honvédtisztjelöltekhez szólva azt mondta, hogy miután száz nap múlva leteszik katonai esküjüket, sok lemondással, megpróbáltatással, kihívással teli év vár rájuk, de "a legszebb hivatást választották". A miniszter a honvédtisztjelölteknek azt mondta: legyenek büszkék arra, hogy már tanulmányaik közben is szolgálták az ország érdekeit. Végigkísérte tanulmányaikat az ország déli határának védelme, kivették részüket a koronavírus-járvány megfékezéséből, és ott voltak az ország keleti térségében is, amikor a határon túl kitört a háború - közölte. Deli Gergely, az NKE rektora elmondta: a rendezvénnyel az 1872-ben indult, 150. jubileumát ünneplő nemzeti honvédtisztképzés eseményeit is megnyitják.

MTI