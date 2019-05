Beneda Attila: Kiemelkedően fontos döntést kell meghozni az EP-választáson

Az egységes nemzet, az egységes egyház összetartozó fogalmak - mondta Varga Mihály Debrecenben, a Magyar Református Egység Napjának nyitóünnepségén. A jövő héten csütörtöktől vasárnapig tartják az Európai Parlament tagjainak választását. A magyar bruttó hazai termék (GDP) első negyedévi 5,3 százalékos növekedése közel négyszerese az uniós átlagnak - mondta Csath Magdolna közgazdász. Hiába létesít magyarországi lakcímet a külhoni szavazó, nem szavazhat személyesen és levélben is az EP-választáson. Erős baloldali Európára van szükség - jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Szocialisták Pártjának csúcsjelöltje Budapesten, az MSZP európai parlamenti kampányrendezvényén. Az ellenzék teljes mellszélességgel beállt a bevándorláspártiak csúcsjelöltje mögé - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója azzal kapcsolatban, hogy Frans Timmermans részt vett az MSZP budapesti kampányrendezvényén. Az európai parlamenti választásnak korábban soha nem volt még ilyen nagy tétje - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában nyilatkozva. Gulyás Gergely elmondta, Európa semmit nem tudott profitálni a bevándorlásból, viszont olyan párhuzamos társadalmak, valamint feszültségek keletkeztek, amelyeket jobb elkerülni. Gulyás Gergely: a bevándorlás kérdésében csak egyszer lehet hibázni, ezért is nagyon félelmetes és ijesztő, hogy az ellenzéki pártok Timmermans látogatásával kapcsolatban egyértelművé teszik: ők a bevándorláspárti Európa mögött állnak. Az ellenzék kezdettől fogva falaz Czeglédy Csabának - mondta a Fidesz frakciószóvivője. Halász János közölte: Gyurcsányék az EP-listára is azért tették fel Czeglédy Csabát, hogy mentelmi jogot adjanak neki. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a Facebook durván beavatkozott a magyarországi európai parlamenti választás kampányába azzal, hogy indoklás nélkül törölte az ő 207 ezer követővel rendelkező, hivatalos közösségi oldalát. A felmérések szerint a Fidesz–KDNP lehet a voksolás legnagyobb győztese. A fővárosban és vidéken is magas részvétel várható az uniós választáson - írja a Magyar Nemzet. A lap által megkérdezett politológusok szerint vidéken 38 és 45, míg a fővárosban 44 és 50 százalék között mozoghat a részvétel. Kövér László lemondását követelte a Budapest Pride Budapesten. Több százan vettek részt a homofóbia elleni tüntetésen. Minden eddiginél nagyobb területen lesz idén a Szántóföldi Napok és AgrárgépShow: Idén 60 hektáron 150 kiállítóval várják az érdeklődőket május 23-án és 24-én Mezőfalván. A muszlimok alkalmatlanok az integrációra – mondta Rasmus Paludan a Hír TV Informátor című műsorában. A dán Stram Kurs vagyis Kemény Vonal nevű párt prograimjai között olyan pontok szerepelnek, mint az iszlám vallás betiltása Dániában, illetve a menekültstátusszal rendelkezők kitoloncolása az országról. Az európai parlamenti választás egyértelműen a migrációpárti és a migrációellenes oldal harcát hozza majd el - mondta a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára Tallinnban. Takács Szabolcs szerint Brüsszelben nem további válságcsúcsokat, hanem valós helyzetnek megfelelő tanácskozásokat kell tartani a választásokat követően. A nacionalizmusról, mint az Európai Unió ellenségről beszélt Angela Merkel német kancellár és Manfred Weber, Zágrábban. Engedély nélkül hajózott olasz felségvizekre a Sea-Watch német segélyszervezet mentőhajója, fedélzetén 47 migránssal - számolt be az olasz média. A népek és nemzetek Európáját hirdette meg a szerinte az Európai Uniót eddig uraló „elittel” szemben Matteo Salvini az olasz kormánypárt, a Liga vezetője Milánóban. Az Európai Unió elpusztítja a kontinenst - hangsúlyozta a francia Nemzeti Tömörülés elnöke Milánóban, ahova az olasz miniszterelnök-helyettes meghívására érkezett. Marine Le Pen szerint nem véletlen, hogy a britek is el akarják hagyni a közösséget. A francia Marine Le Pen „szuperfrakciót” akar alakítani a következő Európai Parlamentben az övéhez hasonlóan gondolkodó politikai pártokból. Elkészült a Nyugat-Európát a görög tengerparttal összekötő autópálya szerbiai szakasza. Donald Trump amerikai elnök havonta 500 illegális migránst tervez áttelepíteni a mexikói határról Florida demokrata párti politikusok által irányított városaiba, ahol addig maradnának, amíg menedékkérelmükről nem döntenek. Szaúd-Arábia és a perzsa-öbölbeli országok hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyesült Államok a területükre, illetve az öbölbe csoportosítsa át csapatait azzal a céllal, hogy elrettentsék Iránt egy esetleges katonai támadástól. Az osztrák kancellárral folytatott egyeztetés után lemondott alkancellári és pártelnöki tisztségéről Heinz-Christian Strache, a kormánykoalícióban részt vevő Osztrák Szabadságpárt elnöke, aki korrupciós botrányba keveredett. Bejelentette a kormánykoalíció felbontását és mielőbbi új választások kiírását javasolta Sebastian Kurz osztrák kancellár. A Scott Morrison vezette kormányzó konzervatív pártszövetség nyerte meg a parlamenti választásokat Ausztráliában. Törökország Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásárol Oroszországtól - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Csúcstalálkozóra hívja az Öböl menti államok vezetőit Szaúd-Arábia. Elfogták a hétfői kartúmi ülősztrájkon lövöldöző fegyvereseket, akik hat tüntetővel és egy katonatiszttel végeztek. 6,8-as erősségű földrengés volt Új-Kaledónia partjainál. Budapesten ma lezárják a Teréz körutat a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között - sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet használni a Nagykörút ezen szakaszát. A magyar férfi asztalitenisz-válogatott második mérkőzésén 3:2-re kikapott a házigazda csehektől, Havirovban. Gádorfalvi Áron ezüstérmes lett a Raceboard szörf Európa-bajnokságon. A francia Olympique Lyon hatodszor, magyar származású középpályása, Marozsán Dzsenifer negyedszer nyerte meg a női labdarúgó Bajnokok Ligáját, amelynek budapesti döntőjében 4:1-re legyőzték az FC Barcelonát. Berecz Zsombor ezüstérmet szerzett a vitorlázó nyílt Finndingi Európa-bajnokságon. Az FTC 15:10-re nyert az OSC vendégeként a férfi vízilabda ob I döntőjének második mérkőzésén, így már csak egy győzelemre van szüksége az aranyérem megszerzéséhez. Bicsák Bence bronzérmet szerzett a triatlonosok világbajnoki-sorozatának jokohamai versenyén.