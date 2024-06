Beneda Attila: Az apa jelenléte a családokban a gyermekek fejlődése szempontjából is kiemelt fontosságú

A kezdeményezéssel a gyermekeket az édesapák munkahelyi "titkos életébe" kívánják beavatni, és az sem véletlen, hogy a rendezvényt a tanítási szünet, a nyári vakáció első napjára időzítették. Ezen a napon a gyermekek akár édesapjuk munkahelyén a vezetői értekezleteken is részt vehetnek - ismertette, hozzáfűzve, reméli, hogy a rendezvény hosszú távon is sikeres lesz, és további cégek is csatlakoznak.

A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy az apa jelenléte a családokban a gyermekek fejlődése szempontjából is kiemelt fontosságú, ráadásul - tette hozzá Beneda Attila - a házasságban élő férfiak esetleges betegségből való gyógyulása, a túlélés esélye sokkal nagyobb, mint azoknál, akik egyedül vagy családjuktól külön élnek. Megköszönte a Provident csatlakozását az eseményhez és azt mondta, hogy az ilyen kezdeményezések az apák helyzetének bemutatása szempontjából is roppant fontosak.

