Bencsik: Pártpénzen utaztatja a Fidesz a békemeneteseket

Lesznek a Fidesz pártpénzéből szervezetten buszoztatott résztvevők a békemeneten – a Civil Összefogás Fórum (CÖF) kétszázezer embert vár a megmozdulásra. A szervezet alapítója, Csizmadia László azt mondta: a rendezésre nem használnak fel állami tulajdonú cégektől érkező támogatásokat, de remélik, hogy az idén is kapnak olyan segítséget, amilyen az MVM tavalyi félmilliárdos apanázsa volt.

Bayer Zsolt kormánypárti publicista nem ment el a békemenet nemzetközi sajtótájékoztatójára. Pedig ő volt az, aki jó előre jelezte, hogy provokációt vár a március 15-i felvonuláson. Egy Facebook-kommentelő ugyanis lelövéssel fenyegette meg, ezért Bayer feljelentést tett. A Hír TV kérdésére azonban a szervezők elárulták, hogy hivatalos szervektől nem kaptak biztonsági kockázatra utaló jelzést.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem tudom, hogyan, de megszerezték az e-mailjeinket, és fenyegető üzeneteket kaptunk, amelyeknek egy része lehet, hogy csak provokáció, nyilvánvaló. De soha nem szabad viccet csinálni belőle, amikor egy ember fegyverrel a kezében jelenik meg a képen – mondta a Pesti Srácok lapigazgatója, Stefka István.

Tavaly sorban álltak a buszok az Andrássy úton, amelyekkel akkor vitték a Terror Házához a hallgatóság nagy részét.

Buszoztatás az idén is lesz: korábban a Hír TV-nek több vidéki Fidesz-szervezet is elmondta, de a békemenet szervezői is számítanak a kormánypárt segítségére.

Mivel a Fidesz szóvivője bejelentette: a párt is csatlakozik a békemenethez, ami nyilván azt jelenti, hogy az alapszervezetek – amelyeknek van rá legális költségvetési keretük – autóbuszokat indítanak immár a Fidesz költségén – mondta Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője.

Nem csak utazásszervezésben kap segítséget a CÖF: 2016-ban az állami MVM 508 millió forintos támogatást nyújtott a békemenet szervezőinek. Megkérdeztük Csizmadia Lászlótól, hogy az idén is kapnak-e hasonló támogatást.

– Egyben legyenek önök nyugodtak: minden fillérrel elszámolunk. A CÖF-CÖKA-nak a kuratóriumi tagjai, vezetői egy fillért innen nem vesznek föl. És ami, azt hiszem, egy olyan kérdés volt, használjuk-e ezt most a szervezésre ezt a… – Igen, azt kérdeztem, hogy az idén is számítanak-e ilyen támogatásra. – Hát jó lenne! Jó lenne, megmondom őszintén, mert van feladat előttünk.

A sajtótájékoztatón megjelent Szabadai Viktor, a Liberálisok budapesti választmányi elnöke. Egy kérdéssort adott át a szervezőknek, amelyben arról érdeklődött, hogy a CÖF felhasznál-e közpénzt a békemenet szervezésében.

Mennyire civil az, amit a CÖF csinál? Mennyire tekinthető civilnek Magyarországon az, ha egy párt buszokkal, pénzzel, infrastruktúrával, erőforrásokkal támogatja egy civil kezdeményezésnek a párt kampányrendezvényére menetelését? – kérdezte Szabadai.

Bencsik András elismerte, hogy valójában a Fidesz hódmezővásárhelyi veresége volt az a sokk a kormánypárti szimpatizánsoknak, amely szükségessé tette egy újabb békemenet megszervezését.