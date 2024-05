Bencsik András: Ennek a Békemenetnek reményeink szerint nagy hatása lesz a választások kimenetelére is

A mostani Békemenet meghirdetésén igazából már nagyon régóta gondolkodtunk; Bayer Zsolt többször felvetette már, hogy nagyon muszáj lenne, mert ha valamikor, akkor most ennyire konkrétan, ennyire valóságosan, ennyire fájdalmasan nem érzi azt az ember, hogy a békéje és az élete forog veszélyben ebben a háborús őrületben, ami Európában gomolyog – minderről Bencsik András beszélt az Origónak. A Demokrata főszerkesztője szerint, ha valamikor, akkor most aztán tényleg van értelme ennek a kifejezésnek, és valóban ki kell mennünk az utcára. Természetesen az európai parlamenti választás, az önkormányzati választás és a Békemenet összefügg már csak azért is, mert egyáltalán nem mindegy, hogy kiket küldünk ki az Európai Parlamentbe és milyen súlyt fognak képviselni azok a gondolkodók, azok a politikusok, akik inkább a megértésre és a békére helyezik a hangsúlyt, nem pedig az őrült verekedésre.

