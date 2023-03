Bemutatták Thibaud Gibelin „Orbán Viktor győzelemre játszik” című könyvét Miskolcon

Megosztás itt:

Orbán Viktor személye egész Európában a figyelem központjába került az elmúlt időszakban. Ahogy a könyv fülszövege is bemutatja Thibaud Gibelin példaként állítja a Nyugat elé a magyar miniszterelnök karakán, hagyományos értékeket előtérbe helyező politikáját.

A könyv hazánk történelmi múltjából eredő példákkal mutatja be Orbán Viktor döntéseit. A résztvevők szerint is jelentős, ha egy francia is elismeri a magyar vezetés érdemeit.

Az író kifejtette, szerinte az uniós bürokráciában megütközést keltő magyar politika lehet a túlélés záloga Európa számára.