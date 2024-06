Bemutatták a Nézőpont Intézet Sajtószabadság Magyarországon 2023 című elemzését + videó

Köszönöm, hogy ennek a közösségnek a tagja lehetek, mondta Járai Judit, miután átvette az idei Jótollú magyar újságíró díjat. Beszédében kiemelte, azt kívánja fiatal kollégáinak, hogy legyen akkora szerencséjük és adasson nekik is annyi lehetőség, amennyi neki megadatott a rendszerváltást követő időszakban. Külpolitikai újságíróként ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy úgy a kongói őserdőben, mint a római harangok megkondulásakor az újságíróközösség tagjainak mindig jusson eszébe, hogy a világot magyar szemmel nézzük és magyar szívvel mutassuk be.

Your browser does not support the video tag.