Belülről szivárog: káosz a Tiszában, kudarc az utcán – Ezért hazudik Magyar Péter + videó

A pokol kapujában: Castel elemzése megmutatja, miért van most nagyobb szükség Budapestre, mint valaha

Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó

Míg Brüsszel politikája tönkreteszi az európai gazdákat, a magyar kormány 100 milliót adott egyetlen zalai piacra. Mutatjuk, hogyan lett 5 ezerből 23 ezer kistermelő!

A tolerancia diktatúrája: aki a Tiszára szavaz, az Brüsszelben a háborút és az LMBTQ-lobbit támogatja. Elemzés a nagy átverésről.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A végzetes tévedés: Ön is a háborúért és a migrációért menetelt, csak nem tudott róla? Azt hitte, Orbán Viktor rendszere ellen tüntet? A Tisza Párt brüsszeli szavazatai miatt Ön valójában a migrációs paktumért, a háborúért és az LMBTQ-propagandáért állt ki.

Nem vagyunk kísérleti nyulak! A Fidesz kiakadt a Tisza GMO-s ukrán tervein + videó Olcsóbb ukrán saláta a dabasi helyett? Jól hangzik? A Tisza Párt terve szerint ez a jövő. Csakhogy az "olcsó" ár mögött bizonytalan minőségű, potenciálisan GMO-s, az EU-ban tiltott vegyszerekkel kezelt ukrán termékek állnak. A Fidesz szerint a Tisza Párt ezzel tönkretenné a magyar gazdákat és kísérleti nyúlként kezelné a magyar embereket.