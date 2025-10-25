Belülről szivárog: káosz a Tiszában, kudarc az utcán – Ezért hazudik Magyar Péter + videó
2025. október 25., szombat 15:30
| Hír TV
Míg Magyar Péter hamis fotókkal próbálja meg elhitetni, hogy a Békemenet volt kicsi, addig a saját pártjából szivárognak a hírek a valóságról: a Tisza Párt október 23-i rendezvénye csúfos kudarc volt. Belső informátorok és kilépő tagok beszélnek a totális belső káoszról, a "helyezkedésről" és a cserbenhagyott vidékről. A kudarcot pedig már csak hazugságokkal tudják leplezni.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Olcsóbb ukrán saláta a dabasi helyett? Jól hangzik? A Tisza Párt terve szerint ez a jövő. Csakhogy az "olcsó" ár mögött bizonytalan minőségű, potenciálisan GMO-s, az EU-ban tiltott vegyszerekkel kezelt ukrán termékek állnak. A Fidesz szerint a Tisza Párt ezzel tönkretenné a magyar gazdákat és kísérleti nyúlként kezelné a magyar embereket.
Eddig csak a szavakat hallottuk, most láthatjuk a Tisza Párt tetteit. A Nemzeti Meneten a párt szimpatizánsai és szervezői bántalmazták a közmédia stábját. A riportert lökdösték, megütötték, és kitépték a kamerájuk zsinórját. Az ürügy, "nem regisztráltak". A valóság, nem tűrik a kényelmetlen kérdéseket. Hogyan vált az "új erő" erőszakos, sajtóellenes mozgalommá?