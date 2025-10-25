Keresés

2025. 10. 25. Szombat
Belföld

Belülről szivárog: káosz a Tiszában, kudarc az utcán – Ezért hazudik Magyar Péter + videó

2025. október 25., szombat 15:30 | Hír TV

Míg Magyar Péter hamis fotókkal próbálja meg elhitetni, hogy a Békemenet volt kicsi, addig a saját pártjából szivárognak a hírek a valóságról: a Tisza Párt október 23-i rendezvénye csúfos kudarc volt. Belső informátorok és kilépő tagok beszélnek a totális belső káoszról, a "helyezkedésről" és a cserbenhagyott vidékről. A kudarcot pedig már csak hazugságokkal tudják leplezni.

  • Belülről szivárog: káosz a Tiszában, kudarc az utcán – Ezért hazudik Magyar Péter + videó

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

A számok nem hazudnak: Deák Dániel elemzi Magyar Péter kudarcát + videó

Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó

