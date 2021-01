Belterjes kinevezés érik Hódmezővásárhelyen is

Miközben folyamatosan Hódmezővásárhely nehéz anyagi helyzete miatt panaszkodik a polgármester, és a koronavírus-járvány első hullámában még az önkormányzati dolgozók fizetését is 50-75 százalékkal megvágták, úgy tűnik, a vezetői szinten nem spórolnak városban – újabb zsíros pozíció jut a haveroknak - adta hírül a promenad.hu.

A portál arról ír, hogy Márki-Zay vasárnap esti bejelentése szerint a balliberális polgármester közismert támogatójának számító Szabó család három fiútestvérének egyike, Szabó János a jövő héttől, tehát január 18-ától főállású alpolgármester lesz a vásárhelyi városházán Kis Andrea főállású és Berényi Károly társadalmi megbízatású alpolgármester mellett.

Elviekben a harmadik alpolgármester a városi fejlesztésekért és hatékony működéséért, ügyfélszolgálatért fog felelni.

Budapest: négy, Szeged: kettő – Hódmezővásárhely: HÁROM!

Szabó kinevezésével Hódmezővásárhely már-már beéri a mintegy kétmilliós lakosú Budapestet. ugyanis a fővárosban jelenleg csak eggyel több, azaz négy főpolgármester-helyettes segíti Karácsony Gergely munkáját, és a Vásárhelynél négyszer nagyobb Szeged vezetője, Botka László is csak két alpolgármesterrel dolgozik 2019 óta. Hogy minek Hódmezővásárhelyen három alpolgármester, ahol semmilyen igazán kiemelt fejlesztés, beruházás nem zajlik a kormányzati hátterű tram-trainen kívül, és ahol az önkormányzat érdemben már alig felel valamiért (például már az egészségügyért és az oktatásért SEM), több kérdést is felvet. A promenad.hu cikke szerint erre az egyik lehetséges válasz az lehet, hogy újabb pozícióval kellett megerősíteni a támogatói kört.

Halmozzák a tisztségeket

A barátinak számító Szabó testvéreknek a jelek szerint kijárnak a tisztségek a városban. Egyikük, az MMM – Tiszta Vásárhelyért 2019-es választási kompenzációs listáján is szereplő Ferenc például 2019 októbere óta a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú cég Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. igazgatóságában ül. De Szabó Ferenc 2020 októberétől az ugyancsak 100 százalékban önkormányzati tulajdonú Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt. igazgatóságában is pozíciót tölt be.

A legidősebb fivér, Márton egy időben Márki-Zay fotósaként, videósaként tevékenykedett a polgármester körül, élettársa pedig – a 2018-as Márki-Zay-kampány egyik főszervezője – egy darabig a Polgármesteri Hivatal Kabinetirodáján dolgozott, és Márki-Zay Facebook-oldalát is kezelte.

A portál cikke a kinevezés hátterében belpolitikai harcokat is sejtett.

