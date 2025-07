Belső ellentéteket szít a tiszás jelöltállítás + videó

Megosztás itt:

Pósfai Gábor, operatív vezető, Tisza párt: "Tudom, hogy a Tisza közössége és a közvélemény is nagyon szeretné már megismerni a jelöltjeinket. Megértjük ezt az igényt, sőt, normális helyzetben egyet is értenénk azokkal, akik szerint már most meg kellene nevezni őket. De most nem élünk normális időket."

Nem hangoztak el jelöltek nevei a Tisza párt kampányindítóján.

Magyar Péter, elnök, Tisza párt: "Ilyen még valószínűleg nem volt a magyar politika történetben."

Lehetséges képviselők még nincsenek újabb országjáró hakni viszont van. A turné egyik állomásán pedig kiderült: a tiszások komolyan aggódnak a jelöltkiválasztással járó feszültségek miatt. Magyar Péter egyik híve szerint ellentéteket szül a képviselők megnevezése. A Tisza első embere azonban flegmán tagadta, hogy összezördülés történt volna.

Fotó: Magyar Nemzet