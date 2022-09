Belépőjegyet vett, olasz turistákkal együtt jutott be a parlamentbe Hadházy

Megosztás itt:

Emlékezetes, a csúfosan elbukott április 3-i választás után egyetlen ellenzéki képviselő nem ment be alakuló ülésre és nem tett esküt: Hadházy Ákos. A volt LMP-társelnök ezért azonban nem gyakorolhatja képviselői jogait, és fizetést sem kap. Emellett az Országgyűlésbe sem léphet be.

A helyzet várhatóan pár héten belül oldódhat meg, ha akkor a Zuglóban mandátumot nyert politikus leteszi az esküt. Hadházy addig is azonban

folytatta a performanszait.

Egy péntek reggel a Facebookra feltöltött videóban például közvetítette ahogy bejut a parlamentbe, igaz nem úgy, ahogy a többi politikustársa: belépőjegyet vett az Országházba.

De még így sem ment minden simán: amikor az ellenőrzéshez ért a többi látogatóval,

Hadházyt arra kérték, álljon ki a sorból, és állítsa le a videókészítést.

A tíz percig tartó közjáték után a politikus végül egy olasz turistacsoporttal jutott be a parlamentbe. „Ez akár vicces is lehetne (tulajdonképpen az is), de azért gondoljunk bele: csak diktatúrákban fordulhat elő, hogy egy megválasztott parlamenti képviselőt bármi módon megfosszanak a jogaitól” – írta a Facebookon Hadházy.