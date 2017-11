Beköszöntött a gumicsereroham

REGGELI JÁRAT 5:50-TÕL, A MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA. TERVEZETT TÉMÁINK: 6:30 - MEGVILÁGOSODHAT A CÖF-TÁMOGATÁSOK HÁTTERE. VENDÉG: HAJDU NÓRA ALELNÖK, EGYÜTT. 6:40 - A HOSPICE SZOLGÁLAT NORMATÍV TÁMOGATÁSÁT KÖVETELIK A LIBERÁLISOK. VENDÉG: BÕSZ ANETT ÜGYVIVÕ, LIBERÁLISOK. 7:40 - EGYSZERÛSÖDIK A RÖVIDTÁVÚ LAKÁSKIADÓK ADÓZÁSA. VENDÉG: BACSKÓ LÁSZLÓ ÜGYVÉD. 8:30 - AZ ÚJRAIPAROSÍTOTT ORSZÁG. A PERONON: ILLÉS ZOLTÁN VOLT KÖRNYEZETVÉDELMI ÁLLAMTITKÁR. MINDENSZENTEK ÜNNEPE ÉS HALOTTAK NAPJA - TOVÁBB TARTANAK NYITVA A TEMETÕK, RENDKÍVÜLI JÁRATOKAT INDÍT A BKK. KÖTELES HASZNÁLNI MÁTÓL MINDEN KÖZFINANSZÍROZOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ AZ ÚJONNAN INDULÓ ELEKTROMOS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT. JOBBIK: A KORMÁNY EGY ALIG MÛKÖDÕKÉPES HÁLÓZATBA CSATLAKOZTATVA HAZÁRDÍROZIK EMBEREK MILLIÓINAK SZEMÉLYES ADATAIVAL. TEGNAP MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A CSALÁDI HÁZAK KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉSÉNEK ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. A SZAVAZÁSRÓL HIÁNYZOTT SEMJÉN ZSOLT ÉS ORBÁN VIKTOR, AZ ELLENZÉK SZERINT A KORMÁNY „JÁTSZIK AZ EMBEREK ÉLETÉVEL”. NEM LESZ HANGOS A KILAKOLTATÁSOKTÓL A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY, ÁPRILIS 30-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUMOT AZ ORSZÁGGYÛLÉS. MEDIÁN: HAT ÉS FÉL ÉV UTÁN ISMÉT 40 SZÁZALÉKON A FIDESZ A TELJES NÉPESSÉG KÖRÉBEN. KAMPÁNYT INDÍT A DK, HOGY VONJÁK MEG A HATÁRON TÚLIAK SZAVAZATI JOGÁT, DE ÁLLAMPOLGÁRSÁGUK MEGMARADNA. FIDESZ: MIALATT GYURCSÁNY A MIGRÁNSOKAT BETELEPÍTENÉ, A MAGYAROK ELLEN GYÛLÖLETKAMPÁNYT INDÍT. ERDÉLYI MAGYAR POLGÁRI PÁRT: GYURCSÁNY ÚJBÓL TESTVÉRHÁBORÚT KEZDEMÉNYEZ. MOMENTUM: A FIDESZ KIREKESZTÉSÉRE A DK KIREKESZTÉSSEL VÁLASZOL. A MOMENTUM A KÜLHONI MAGYAROK SZÁMÁRA KÜLÖN VÁLASZTÓKÖRZETEKET KREÁLNA, ÍGY A LISTÁS SZAVAZAT MELLETT EGYÉNI SZAVAZATHOZ JUTTATNÁ ÕKET. MIND A 106 EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDÍT JELÖLTET A MOMENTUM, A PÁRT LEGISMERTEBB ARCAI BUDAPESTEN PRÓBÁLKOZNAK. NÉGY FORINTTAL DRÁGULT AZ ÜZEMANYAG, A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI ÁRA 351, A GÁZOLAJÉ 362 FT-RA NÕTT. LEMONDOTT SIR MICHAEL FALLON BRIT VÉDELMI MINISZTER, AZZAL INDOKOLTA LEMONDÁSÁT, HOGY VISELKEDÉSE "NEM FELELT MEG AZ ELVÁRÁSOKNAK". GÁZOLÁSOS KÖZLEKEDÉSI BALESET TÖRTÉNT LONDONBAN A COVENT GARDENNÉL, DE HAMAR KIDERÜLT, HOGY NEM TERRORISTA TÁMADÁSRÓL VAN SZÓ. LÖVÖLDÖZNI KEZDETT, MAJD EGY KISTEHERAUTÓVAL KERÉKPÁROSOK KÖZÉ HAJTOTT EGY FÉRFI NEW YORKBAN. A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK, 11-EN MEGSEBESÜLTEK, AZ ELKÖVETÕT, EGY ÜZBEGISZTÁNI BEVÁNDORLÓT ELFOGTÁK. AZ FBI TERRORTÁMADÁSKÉNT KEZELI AZ ÜGYET. A MERÉNYLÕ ARABUL ÍRT ÜZENETET ÉS HETEKIG TERVEZTE TETTÉT - KÖZÖLTE JOHN MILLER, A NEW YORK-I RENDÕRSÉG HELYETTES VEZETÕJE. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK AZONNALI EGYEZTETÉSEKET KEZD A KONGRESSZUSSAL A VÍZUMLOTTÓ-PROGRAM BESZÜNTETÉSÉRÕL. CNN: AZ ISZLÁM ÁLLAM NEVÉBEN KÖVETTÉK EL A NEW YORK-I GÁZOLÁSOS MERÉNYLETET. A MERÉNYLET ELLENÉRE MEGTARTOTTÁK KEDD ESTE MANHATTAN DÉLI RÉSZÉN A SZOKÁSOS ÉVI HALLOWEENI FELVONULÁST, AMELYEN TÖBB EZREN VETTEK RÉSZT. A NEW YORK-I POLGÁRMESTER SZERINT NINCS TERRORFENYEGETETTSÉG A VÁROSBAN. FERENC PÁPA FÁJDALMÁNAK ADOTT HANGOT A SZOMÁLIÁBAN, AFGANISZTÁNBAN ÉS KEDDEN NEW YORKBAN ELKÖVETETT TERRORISTA MERÉNYLET MIATT. A TOLERANCIA "EURÓPA LELKE" - MONDTA ANGELA MERKEL WITTENBERGBEN A REFORMÁCIÓ KEZDETÉNEK 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN. ANDREJ BABIS, A CSEH VÁLASZTÁSOKON GYÕZTES ANO MOZGALOM ELNÖKE OLYAN KORMÁNYT AKAR FELÁLLÍTANI, AMELY AKTÍVAN RÉSZT VESZ AZ EU MEGREFORMÁLÁSÁBAN. FELFÜGGESZTETTE KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓJÁT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. CARLES PUIGDEMONT FELMENTETT KATALÁN ELNÖK NEM KÉR MENEDÉKJOGOT A BELGA HATÓSÁGOKTÓL. UKRÁN KATONAI FÕÜGYÉSZ: OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK 1600 UKRÁN RENDFENNTARTÓ ÉS MAGAS RANGÚ TISZTSÉGVISELÕ ELLEN TERVEZTEK MERÉNYLETET. OROSZ VÉDELMI MINISZTÉRIUM: HAT OROSZ TU-22M3-AS BOMBÁZÓ MÉRT CSAPÁST A TERRORISTÁK ÁLLÁSAIRA A SZÍRIAI DEIR EZ-ZÓR TARTOMÁNYBAN. INDIÁBAN FELROBBANT EGY HÕERÕMÛ GÕZKAZÁNJA, A BALESETBEN LEGKEVESEBB 8-AN MEGHALTAK ÉS 90-EN MEGSÉRÜLTEK. HARVEY WEINSTEINT ÁBRÁZOLÓ BÁBUT ÉGETNEK EL AZ IDEI GUY FAWKES-NAPI ÜNNEPSÉGEN AZ ANGLIAI EDENBRIDGE-BEN. ELSZÖKÖTT CSALÁDJÁTÓL EGY 7 ÉVES KISLÁNY SVÁJCBAN, VONATRA SZÁLLT, MAJD SIKERESEN FELSZÖKÖTT EGY REPÜLÕGÉPRE. AZ ESET UTÁN A SVÁJCI HATÓSÁGOK SZIGORÍTOTTAK A REPTÉRI BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOKON, GYEREK CSAK FELNÕTT KÍSÉRÕVEL LÉPHET ÁT AZ ELLENÕRZÕPONTOKON. KIGYULLADT EGY 10 EMELETES ÉPÜLET EGYIK 8. EMELETI ERKÉLYE CSEPELEN, KÉTSZÁZ EMBERNEK KELLETT ELHAGYNI OTTHONÁT AZ OLTÁS IDEJÉRE. AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A XV. KERÜLETÉBEN, 3-AN MEGSÉRÜLTEK, NAGY A TORLÓDÁS. LEGURULT A GÁTRÓL ÉS FELBORULT EGY AUTÓ JÁSZKISÉR KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGHALT. ELSZÁLLÍTOTTÁK A TÛZSZERÉSZEK AZT A HARCKOCSIAKNÁT, AMELYET KORÁBBAN EGY XI. KERÜLETI ÓVODA UDVARÁN TALÁLTAK. ÕRIZETBE VETTÉK A KEDDEN MISKOLC KÖZELÉBEN HÁROM HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ BALESETET OKOZÓ KAMIONSOFÕRT.