Békésen indult a csütörtöki demonstráció

2018. DECEMBER 13., CSÜTÖRTÖK A SZABAD EGYETEM ÉS HALLGATÓI SZAKSZERVEZET SZERVEZÉSÉBEN TÜNTETNEK MA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN A KOSSUTH TÉREN. 34 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSA ELLEN TEGNAP A TÜNTETÕK KÖZÜL, A ZAVARGÁSOKBAN ÖT RENDÕR MEGSÉRÜLT. GULYÁS GERGELY: NEM MERÜLHET FEL JOGI AGGÁLY A TEGNAPI PARLAMENTI SZAVAZÁSSAL KAPCSOLATBAN. MSZP-ELNÖK: MI SZERVEZTÜK A SZERDAI PARLAMENTI AKCIÓT. KÖZGAZDÁSZ: A MUNKAVÁLLALÓK TÖBBSÉGE NEM FOGJA ÉRZÉKELNI AZT A JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁST, AMI LEHETÕVÉ TESZI A TÖBBLET ÖNKÉNTES TÚLMUNKÁT. FIDESZ: AZOK A SZOCIALISTÁK CSINÁLJÁK A BALHÉT, AKIK EGYMILLIÓ EMBERT TETTEK MUNKANÉLKÜLIVÉ. BETÖRTÉK A SZEGEDI FIDESZ-IRODA AJTAJÁT, A TÁMADÁST EGY FÉLTÉGLÁVAL KÖVETTÉK EL ISMERETLENEK. NYOMOZÁST RENDELT EL A NAV A JOBBIK KORRUPCIÓGYANÚS PÉNZÜGYEI MIATT MAGYAR IDÕK. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: MAGYARORSZÁG FEJLESZTI GAZDASÁGI KAPCSOLATAIT A KÍNAI SANHSZI TARTOMÁNNYAL. BENKÕ TIBOR: PÉLDA NÉLKÜLI FEJLESZTÉSRE ÉS ÁTALAKÍTÁSRA KERÜL SOR A HONVÉDSÉGNÉL. KILENC TUDÓSNAK, KUTATÓNAK ÉS FELTALÁLÓNAK ADTÁK ÁT A GÁBOR DÉNES-DÍJAT A PARLAMENTBEN. TIZENNÉGYMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS KEZDÕDIK A SALGÓTARJÁNI SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZBAN. MEGERÕSÖDÖTT MAGYARORSZÁG ÉS AZ OECD KAPCSOLATA AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN MONDTA CSÉFALVAY ZOLTÁN OECD- ÉS UNESCO-NAGYKÖVET. EMMI: A FÉRÕHELYEK TÖBB MINT 20 SZÁZALÉKA RENDELKEZÉSRE ÁLL A HAJLÉKTALANSZÁLLÓKON, ORSZÁGOSAN 83%-OS A KIHASZNÁLTSÁG. 2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ. BAKONDI GYÖRGY: A RENDÕRSÉG A KATONAI RENDÉSZEK, POLGÁRÕRÖK ÉS A TEK KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL GARANTÁLJA A MAGYARORSZÁGI KARÁCSONYI VÁSÁROK BIZTONSÁGÁT. A V4-ORSZÁGOK LAKOSSÁGA ELUTASÍTJA A MIGRÁCIÓT DERÜL KI A NÉZÕPONT INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSÁBÓL. MAGASABB SZINTRE KERÜLTEK AZ AMERIKAI-MAGYAR KAPCSOLATOK, A PÁRBESZÉD SZÖVETSÉGESHEZ MÉLTÓ MÓDON ZAJLIK MONDTA DAVID B. CORNSTEIN AMERIKAI NAGYKÖVET. MA-HAL: KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ AZ IDEI HALTERMÉS, A VÁLASZTÉK A TAVALYINÁL IS BÕSÉGESEBB MAGYAR HÍRLAP. MEGKEZDÕDÖTT A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ADNI ÖRÖM! JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓJA, DECEMBER 18-IG TARTÓS ÉLELMISZERT GYÛJTENEK A RÁSZORULÓKNAK. NAK: MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ ILLEGÁLIS KUTAK BÍRSÁGMENTES ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK HATÁRIDEJÉT 2020 ÉV VÉGÉIG. A MA KEZDÕDÖTT EU-CSÚCS FÕ TÉMÁI A MIGRÁCIÓ, AZ EURÓÖVEZETI REFORMOK ÉS A BREXIT. ANTONIO TAJANI: AZ UNIÓS PARLAMENT KÉSZEN ÁLL EGY KÖTELEZÕ KVÓTAMECHANIZMUS ELFOGADÁSÁRA, AMELY MEGHATÁROZNÁ A MIGRÁNSOK TAGORSZÁGOK KÖZÖTTI SZÉTOSZTÁSÁT. THERESA MAY NEM VÁR AZONNALI ÁTTÖRÉST AZ EU CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉT RÖGZÍTÕ MEGÁLLAPODÁS ÜGYÉBEN. MERKEL: LEHET ARRÓL BESZÉLNI, HOGY AZ EU TOVÁBBI BIZTOSÍTÉKOT AD LONDONNAK A BREXIT UTÁNI ÁTMENETI IDÕSZAKRA, DE AZ UNIÓ MEG FOGJA VÉDENI ÉRDEKEIT. A STRASBOURGI TERRORTÁMADÁSNAK 3 HALÁLOS ÁLDOZATA ÉS 13 SEBESÜLTJE VAN, KÖZÜLÜK ÖT EMBER ÁLLAPOTA SÚLYOS, EGYIKÜKÉ VÁLSÁGOS. A FRANCIA KORMÁNY A STRASBOURGI TERRORTÁMADÁS MIATT ARRA KÉRI A SÁRGA MELLÉNYESEKET, HOGY NE TÜNTESSENEK SZOMBATON. A HATÓSÁGOK KERESIK A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJÉT ÉS ANNAK TESTVÉRÉT IS DER TAGESSPIEGEL. MEGERÕSÍTETTÉK A NÉMET-FRANCIA HATÁR ELLENÕRZÉSÉT A STRASBOURGBAN TÖRTÉNT LÖVÖLDÖZÉS MIATT. ORBÁN VIKTOR RÉSZVÉTÉT FEJEZTE KI A STRASBOURGI TERRORTÁMADÁS ÁLDOZATAINAK, A SEBESÜLTEKNEK PEDIG GYORS FELÉPÜLÉST KÍVÁNT. A MAGYAR KORMÁNYFÕ FRANCIA ELNÖKNEK ÍRT LEVELÉBEN HOZZÁTETTE: FRANCIAORSZÁG A JÖVÕBEN IS SZÁMÍTHAT MAGYARORSZÁGRA A HATÁROK ÉS A BIZTONSÁG MEGVÉDÉSÉBEN. DONALD TRUMP TWITTER-BEJEGYZÉSÉBEN AZT ÁLLÍTJA, NEM ADOTT UTASÍTÁST VOLT ÜGYVÉDJÉNEK, MICHAEL COHENNAK TÖRVÉNYSZEGÉSRE. A NATO TÁMOGATNI FOGJA AZ UKRÁN HADITENGERÉSZETI, KIBERVÉDELMI ÉS LOGISZTIKAI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉT - KÖZÖLTE A KATONAI SZERVEZET FÕTITKÁRA. MAGYARELLENES FELIRATOT FIRKÁLTAK A BUKARESTI MAGYAR TANNYELVÛ ADY ENDRE LÍCEUM KERÍTÉSÉRE. AZ ISZLÁM ÁLLAM TIZENKÉT FELTÉTELEZETT TAGJÁT VETTÉK ÕRIZETBE TÖRÖKORSZÁGBAN. PÁLYAELLENÕRZÕ MOZDONYNAK, MAJD EGY FELÜLJÁRÓ PILLÉRÉNEK ÜTKÖZÖTT EGY VONAT ANKARÁBAN, 9 EMBER MEGHALT, 47 MEGSÉRÜLT. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK MEGNYERTE A SAJÁT PÁRTJA ÁLTAL ELLENE KEZDEMÉNYEZETT, SZERDA ESTE MEGTARTOTT BIZALMI SZAVAZÁST. HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTA AZ EU KÖVETKEZÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAIT TÖMÖRÍTÕ TANÁCS. AZ EURÓPAI PARLAMENT JÓVÁHAGYTA AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS JAPÁN KÖZÖTTI SZABAD KERESKEDELMI SZERZÕDÉST. AZ EP A CSEH KORMÁNYFÕ CÉGEINEK JUTATOTT UNIÓS TÁMOGATÁSOK KIVIZSGÁLÁSÁT SÜRGETI. A RENDÕRFÕKAPITÁNY AZ ADVENTI IDÕSZAKRA, DECEMBER 13-JANUÁR 2-IG FOKOZOTT ELLENÕRZÉST RENDELT EL POLICE.HU. AFRIKAI SERTÉSPESTISSEL FERTÕZÖTT, KILÕTT ÉS ELHULLOTT VADDISZNÓKAT TALÁLTAK A NÉBIH SZAKEMBEREI TISZAVASVÁRI KÜLTERÜLETÉN. ÖT TÖRÖK ÁLLAMPOLGÁRT TALÁLTAK EGY ROMÁN KISTEHERAUTÓBAN A MAGYAR ÉS A ROMÁN HATÁRRENDÉSZEK BATTONYÁNÁL. EGY TEHER- ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT MÓR ÉS PUSZTAVÁM KÖZÖTT, AZ AUTÓ SOFÕRJE A HELYSZÍNEN MEGHALT. VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI TAVASSZAL GÁZ-RIASZTÓ FEGYVERREL LÕTT PARKOLÓÕRÖKRE PÉCSETT. BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN.