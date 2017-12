Békéscsabai molesztálás: nem volt sem drog, sem erőszak

A most elkészült orvos szakértői vélemény szerint még szűz az a 16 éves lány, akit augusztusban egy házibuliban öt fiú szexuálisan molesztált. Az első hírek szerint elkábították és megerőszakolták, most azonban kiderült, hogy a buliban sem drog, sem erőszak nem volt. A fiúk azonban továbbra is előzetes letartóztatásban maradnak.