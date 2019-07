Békés Márton: Erős nemzetállamiság stabil Európát tud teremteni

Akik a haza, a magyar állam támogatására szerződnek, minden támogatást megérdemelnek - hangoztatta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén. Orbán Balázs kiemelte, hogy a multipoláris világrendben egy olyan ország, mint Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha erős felhatalmazással bíró kormánnyal, világos stratégiával és támogató állammal rendelkezik. Rogán Antal: Az Európai Bizottságnak olyan vezetőre van szüksége, aki tiszteli a közép-európai országokat. A teljes foglalkoztatás elérése érdekében a kormány júliustól újabb négy megyére, Csongrádra, Békésre, Somogyra és Baranyára is kiterjeszti a munkaügyi hivatalok hatékonyságát növelő reformprogramot - jelentette be Varga Mihály. A magyarországi ellenzék Gyurcsányék vezetésével máris megkezdte az áskálódást saját hazájuk és a magyar emberek akarata ellen az Európai Parlamentben - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselője. Az élelmiszeripar a lakosság jólétét szolgálja - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Májusban 6,1 százalékkal nőtt az ipari termelés, amiben döntő szerepe van az autógyártásnak, feldolgozóiparnak - mondta Csath Magdolna. A szaktárca vezetője hangsúlyozta: a kormány az élelmiszergazdaságot kiemelt ágazatként kezeli. Krisna-völgyi búcsú lesz Somogyvámoson, július 19. és 21. között. A tavalyihoz hasonlóan az idén is ötmillió tonna búzatermés várható Magyarországon, ezzel pedig nemcsak az ország ellátása biztosított, de exportra is bőven jut a magyar gabonából - közölte Nagy István agrárminiszter. A magyar nemzeti parkok 40 milliárd forintnyi pályázati lehetőséghez jutottak a jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban, ezt a forrást természetvédelemre, illetve a parkok látványosságaira fordíthatják - mondta Cseresnyés Péter parlamenti államtitkár. Magyarországnak nagy szüksége van az olaszországi Triesztben létesítendő tengeri kikötőre, ha fejleszteni akarja kapcsolatait - mondta Szomráky Béla Olaszország-szakértő az M1 műsorában. Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde helyére a Nemzetközi Valutaalap élén - mondta Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter. Ursula von der Leyen jó jelölt az Európai Bizottság élére, ám az eljárás, amely során kiválasztották, hajmeresztő volt - jelentette ki Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, az Osztrák Néppárt elnöke a Welt am Sonntag c. lapnak adott interjúban. Németországnak világbajnokká kell válnia az elektromos autók gyártása terén, és az első országnak kell lennie, amely megvalósítja útjain az önvezető autós közlekedés lehetőségét - jelentette ki Peter Altmaier német gazdasági miniszter. Matteo Salvini olasz belügyminiszter tiltása ellenére kikötött Lampedusa szigetén a Mediterranea olasz civil szervezet egyik hajója, fedélzetén 41 kimenekített migránssal. Salvini közölte: senkit sem engednek leszállni a hajóról. A 41 migránst szállító, Alex nevű hajó az olasz hatóságok tiltása ellenére behajózott az olasz felségvizekre, az érkezőket a hatóság emberei fogadták. Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban: megnyíltak a szavazóhelyiségek. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének olajtermelése öt éve legalacsonyabb szintre csökkent júniusban, amikor a nagyobb szaúdi olajtermelést részben ellensúlyozta Irán és Venezuela termelésesése. Irán bejelentette, hogy megkezdi a megengedettnél magasabb fokú urándúsítást. Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Árokba futott, és felrobbant egy üzemanyag-szállító teherautó Oroszországban; a gépkocsi tartályán hét turista utazott, és közülük hárman meghaltak a balesetben Kémtevékenységeket folytatott a külföldi médiával való együttműködése által az az ausztrál hallgató, akit tíznapos fogva tartás után a héten kiutasítottak Észak-Koreából - közölte az észak-koreai állami média. Az Egyesült Államok azt szeretné, hogy Németország szárazföldi csapatokat küldjön Szíria északkeleti részére, hogy segítsenek az ott harcoló, kurd vezetésű milíciának az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben. Gázrobbanás történt egy bevásárlóközpontban a floridai Plantation városában, legalább 20 ember megsérült - közölte az NBC amerikai hírtelevízió. Balesetben meghalt egy motoros Besenyőtelek belterületén - közölte a rendőrség. Fának csapódott egy autó Győrújfaluban, egy ember meghalt. A hétvégére lezárták a Szabadság hidat az autóforgalom elől. A francia triatloncsapat megvédte címét a Hamburgban megrendezett vegyesváltó-világbajnokságon. Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic duója bejutott a nyolcaddöntőbe a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében. HFL: Fehérvár Enthroners - Kijev Capitals (ukrán) 14:12 Strandkézilabda Európa-bajnokság: Magyarország - Hollandia 2:0 Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes magyar pilótája az első futamon ötödik, a másodikon pedig negyedik lett a gyorsasági kamion Eb Slovakiaringen.