Békés Márton: A tudománypolitika formailag és tartalmilag is megújulásra szorul

– Mivel magyarázható, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) egyes testületei és tagjai nyíltan politizálnak, sokszor kormányellenes retorikát használva? Nem tartja ezt ellentétesnek az Akadémia deklarált pártsemlegességével?

– Parlamentáris-demokratikus országban, mint amilyen Magyarország is, mindenkinek alapvető joga és szabad lehetősége a közéleti vitákban részt venni, azokat kezdeményezni, ami természetesen a kormányzat kritikáját is magában foglalja. A tisztességtelenséget ott érzem, amikor egyes megszólalók azzal legitimálják magukat, azzal igyekeznek súlyt adni szavaiknak, hogy hozzáteszik, vagy éppen a kormányellenes média mutatja be őket úgy, hogy ők a Magyar Tudományos Akadémia levelező vagy rendes tagjai, akadémiai doktorok. Ez nem korrekt eljárás, hiszen úgy tűnik, hogy véleményük a tudós testület álláspontját tükrözi, főleg, ha az MTA ilyenkor nem határolódik el, nem kér helyreigazítást.

