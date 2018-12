Békés a tüntetés a Kossuth téren

Nyoma sincs a csütörtökön, illetve szerdán tapasztaltaknak a tüntetésen, teljesen békésen zajlik – számolt be a Hír TV munkatársa a helyszínről 18 órakor. Több párt is képviselteti magát a pár száz fős megmozduláson: az MSZP, a DK és az LMP is jelen van. Az eseményen várhatóan heten szólalnak fel, tette hozzá kollégánk.

