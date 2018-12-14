2018. december 14.,
péntek, Szilárda napja

Békés a tüntetés a Kossuth téren

Hír TV

2018. december 14., péntek 18:19, frissítve: péntek 18:36

Ismét a Kossuth téren, a Parlament épülete előtt demonstrálnak a tüntetők.

Nyoma sincs a csütörtökön, illetve szerdán tapasztaltaknak a tüntetésen, teljesen békésen zajlik – számolt be a Hír TV munkatársa a helyszínről 18 órakor. Több párt is képviselteti magát a pár száz fős megmozduláson: az MSZP, a DK és az LMP is jelen van. Az eseményen várhatóan heten szólalnak fel, tette hozzá kollégánk.

Bejelentkezés 18 órakor:

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