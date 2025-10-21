Békecsúcs: Magyarország képes a világ legmagasabb biztonsági követelményeinek megfelelő eseményeket megszervezni

Megosztás itt:

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójának megrendezése és zökkenőmentes lebonyolítása is fontos üzenetet hordoz: azt, hogy Magyarország képes a világ legmagasabb biztonsági követelményeinek megfelelő eseményeket megszervezni – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

Trump és Putyin esetében a világ talán két legjobban védett személyéről beszélhetünk, vagyis az ő vendéglátásuk bizonyíthatja, hogy hazánk bármilyen körülmények között biztonságos környezetet tud nyújtani – fogalmazott a szakértő. Hozzátette, ez a jövőben akár más nemzetközi rendezvények, például sportesemények vagy konferenciák pályázatainál is versenyelőnyt jelenthet. A nemzetközi figyelem ugyanis erősítheti az országimázst, ami a turizmuson keresztül közvetlen gazdasági hasznot is hozhat Magyarországnak.

A konkrét gazdasági következmények ugyanakkor nagymértékben attól függenek, milyen eredménnyel zárulnak a tárgyalások. Ha sikerülne békemegállapodást tető alá hozni, az érdemi és gyors gazdasági változásokat indíthat el – mondta Molnár Dániel. A piacok az orosz–ukrán háborút hosszabb ideje kockázati tényezőként áraz­zák, különösen az energiapiacokon és a régiós devizák árfolyamában. Az amerikai–orosz tárgyalások bejelentésére már most is mérséklődtek a világpiaci olajárak és a holland tőzsdei gázárak, ami arra utal, hogy egy megállapodás nagyobb árcsökkenést is hozhat.

Fotó: AFP