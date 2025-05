Bejelentést tett az agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájásról: a fordulat kapujában Magyarország

Megosztás itt:

Nagy István, a mezőgazdasági bizottság előtti beszámolójában úgy értékelte: a ragadós száj- és körömfájás vírusával fertőzött állatok leölése a lehető legnagyobb biztonsági előírások mellett, a legnagyobb fegyelmezettséggel történt. A telepek őrzésében segítségükre volt a rendőség is, a fertőtlenítésben pedig közreműködött a hadsereg vegyvédelmi osztaga. Elismerte ugyanakkor, hogy az állatok megsemmisítése okozta a legnagyobb társadalmi elégedetlenséget is, és azzal is meg kellett küzdeni, hogy az emberek hisztériát akartak kelteni ezzel kapcsolatban.

A Magyarországon érintett öt telep tulajdonosaival folyamatosan konzultálnak, jelenleg több lépésben zajlik a fertőtlenítés, és megkezdődött a kártalanítás előkészítése is – mondta a miniszter.

