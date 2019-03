Beismerték, valóban kapott pénzzel feltöltött kártyát a szír terrorista

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. NOVÁK KATALIN: NEM A MIGRÁCIÓ A HELYES VÁLASZ A DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEKRE MONDTA VERONÁBAN A CSALÁDOK VILÁGKONGRESSZUSÁN. AZ ÁLLAMTITKÁR AZT IS KIEMELTE, HOGY EGYRE TÖBB OLYAN ORSZÁG VAN, AMELY ÉRDEKLÕDIK A MAGYAR CSALÁDPOLITIKA IRÁNT. MATTEO SALVINI: TANULNI KELL A MAGYAR KORMÁNY CSALÁDPOLITIKÁJÁBÓL MONDTA AZ OLASZ MINISZTERELNÖK-HELYETTES A CSALÁDOK VILÁGKONGRESSZUSÁN. TARLÓS ISTVÁN: TELJES ZÛRZAVAR URALKODIK AZ ELLENZÉKI OLDALON MAGYAR NEMZET. KOCSIS MÁTÉ: KARÁCSONY GERGELY POLGÁRMESTERKÉNT IS MEGBUKOTT, FELÉLTE A KERÜLET MEGTAKARÍTÁSAIT, ÉS NYERESÉG HELYETT VESZTESÉGET TERMELT MAGYAR NEMZET. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. TEK: A FÕIGAZGATÓ NEM ÁLLÍTOTTA, HOGY AZ ELFOGOTT SZÍR FÉRFI A GÖRÖG TITKOSSZOLGÁLATTAL MÛKÖDNE EGYÜTT. BEMUTATTA SZÕREGI HÁZÁT AZ ÚJSÁGÍRÓKNAK UJHELYI ISTVÁN, SZERINTE AZ INGATLAN NEM ÉR 30-40 MILLIÓ FORINTOT, MINT AZT A SZEVIÉP VOLT VEZETÕJE ÁLLÍTJA. A SZEVIÉP VOLT IGAZGATÓJA: UJHELYI HIÁBA TAGADJA, A SZEVIÉP ZRT. FINANSZÍROZTA SZÕREGI HÁZÁNAK FELÚJÍTÁSÁT - ECHO TV. MINDEN EDDIGINÉL MODERNEBB HELIKOPTEREK ÉRKEZNEK AZ OMSZ-HEZ MAGYAR NEMZET. HOLNAP HAJNALBAN KELL ÁTÁLLÍTANI AZ ÓRÁKAT A NYÁRI IDÕSZÁMÍTÁSRA, HAJNALI KÉT ÓRÁRÓL 3 ÓRÁRA. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MÁJUS 1-TÕL INGYENESEN ELÉRHETÕ LESZ AZ INTERNETEN AZ M3. NAIH: A BÍRÓSÁG SZERINT IS JOGELLENESEN KEZELT ADATOKAT A SZCIENTOLÓGIAI EGYHÁZ. A FÛTÉSRENDSZER KORSZERÛSÍTÉSÉRE ÍRT KI PÁLYÁZATOT A FIATAL CSALÁDOSOK KLUBJA M1. DONALD TUSK EURÓPAI TANÁCSI ELNÖK RENDKÍVÜLI BREXIT-ÜGYI EU-CSÚCSOT HÍVOTT ÖSSZE ÁPRILIS 10-RE. HA ÁPRILIS 12-IG NINCS ELÕRELÉPÉS A BREXIT-MENETREND ÜGYÉBEN, A BRIT EU-TAGSÁG ÁPRILIS 12-ÉN MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL MEGSZÛNHET. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. FERENC PÁPA: A FIZIKAI AKADÁLYOK NEM OLDJÁK MEG A MIGRÁCIÓT MONDTA SZOMBATON MAROKKÓI LÁTOGATÁSÁN. A SZLOVÁK ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJA SZOMBATON KEZDÕDÖTT, A SZAVAZÁS HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE VASÁRNAP DÉLBEN VÁRHATÓ. FERENC PÁPA: A FIZIKAI AKADÁLYOK NEM OLDJÁK MEG A MIGRÁCIÓT MONDTA SZOMBATON MAROKKÓI LÁTOGATÁSÁN. ÖSSZECSAPTAK A RENDÕRÖKKEL A GÁZAI HATÁRNÁL TÜNTETÕ PALESZTINOK, TÖBBEN MEGHALTAK. LEGALÁBB NÉGY GYEREK MEGHALT MIUTÁN AKNAGRÁNÁT CSAPÓDOTT BE SZOMBATON EGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA A KELET-AFGANISZTÁNI GAZNI TARTOMÁNYBAN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MEGTARTOTTÁK ELSÕ FELVONULÁSUKAT SZOMBATON A TRANSZNEMÛEK ZÁGRÁBBAN, MINTEGY 300 EMBER VETT RÉSZT AZ ESEMÉNYEN. A THAI KIRÁLY MEGFOSZTOTTA KITÜNTETÉSEITÕL A SZÁMÛZETÉSBEN ÉLÕ VOLT KORMÁNYFÕT, MERT BÛNÖSNEK TALÁLTÁK KORRUPCIÓBAN. ABBAHAGYTA AZ ÉHSÉGSZTRÁJKOT AZ OROSZORSZÁGBAN TERRORIZMUS MIATT ELÍTÉLT UKRÁN FÉRFI - JELENTETTÉK UKRÁN ÉS OROSZ HÍRÜGYNÖKSÉGEK. VÁDAT EMELT HÁROM TIZENÉVES MIGRÁNS ELLEN A MÁLTAI BÍRÓSÁG EGY TÖRÖK TARTÁLYHAJÓ ELTÉRÍTÉSE MIATT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A MEXIKÓI HATÁR TELJES LEZÁRÁSÁT HELYEZTE KILÁTÁSBA. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MEGTÁMADTÁK ABDUR-RASÍD DOSZTÚM AFGANISZTÁNI ALELNÖK KONVOJÁT, EGY TESTÕR MEGHALT, KETTÕ MEGSEBESÜLT. FELBORULT EGY AUTÓ A 84-ES ÚTON SOPRONKÖVESD ÉS PERESZTEG KÖZÖTT, A SOFÕR MEGHALT, A FORGALOM FÉLPÁLYÁN HALAD. MEGHALT EGY MOTOROS, MIUTÁN SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT ABONYBAN SZOMBAT DÉLUTÁN. ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK MIATT JÖVÕ KEDDEN LEZÁRJÁK AZ M0-S AUTÓÚT SZIGETSZENTMIKLÓSI CSOMÓPONTJÁBAN AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ FELHAJTÓT. ÁTADTÁK A 3-AS METRÓ FELÚJÍTOTT ÉSZAKI, AZ ÚJPEST-KÖZPONT ÉS DÓZSA GYÖRGY ÚT KÖZÖTTI SZAKASZÁT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.