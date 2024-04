Beismerés: valóban Perjés Gábor törökbálinti villájában egyeztettek Karácsonyék + videó

Megosztás itt:

Április 9-én Karácsony Gergely Törökbálintra látogatott ahol egy fórumot tartott. A Magyar Nemzet szerkesztőségéhez eljuttatott videó felvételek és fényképek szerint ezt megelőzően viszont Pergés Gábor otthonában egy beszélgetésre került sor. A beszélgetésen Lukácsi Katalin és a törökbálinti ellenzék vezetője Szőke Péter is részt vett.

A törökbálinti ellenzék vezetője beismerte a találkozást, azt viszont nem árulta el a magyar nemzet riporterének, miről is esett szó a beszélgetésen. Szőke Péter a Magyar Nemzet riporterének azt is elmondta, a 99 Mozgalomhoz hasonlóan ő is gyűjt adományokat.

A vendéglátó Perjés Gábor az egyik kulcsfigurája a karácsony Gergely nevéhez köthető 99 mozgalom gyanús pénzügyeinek. Házában a NAV nyomozói tartottak házkutatást.