Beismerés: Milliárdos üzletember pénzelte a Tisza Pártot Magyar Péter kérésére

„(...) Tehát akkoriban nagyon könnyen lehetett sok pénzt keresni azzal, hogy behoztuk a nyugati embargós eszközöket. Bevallom, a Graphisoft is így indult. Tehát… nem, a Graphisoft előtt. A kezdőtőkéhez a barátom pénzén kívül az is kellett, hogy bármilyen üzletet én is megcsináltam: ez az embargós cuccoknak a becsempészése és jó áron való eladása állami vállalatoknak.”

„Úgy láttam azonban (és ebben nem voltam egyedül), hogy most Magyar Péternek nagyobb esélye van a Fidesz hatalmának megrendítésére, mint bárki másnak, beleértve az értékrendjükben hozzám sokkal közelebb álló pártokat is.

Bojár a válasza elején tisztázta a politikai preferenciáját, miszerint a szülei polgári liberális eszmék mentén nevelték, és ezt azóta is őrzi. „Ezen belül tisztelem a szociáldemokrata (tehát nem a kommunista) értékeket, és természetesen tisztelem az európai értelemben vett konzervatív értékeket is.

a Graphisoft és a budapesti Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítója, aki a leggazdagabb magyarok toplistáján is szerepel.

