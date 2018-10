Beható vizsgálat jön a szexuális visszaélésekkel vádolt volt érsek ügyében 

A 88 éves McCarrick júniusban kényszerült visszavonulni, miután a New York-i érsekség vizsgálata arra jutott, hogy hiteles és megalapozott az a vád, amely szerint McCarrick még New York-i papként a múlt század hetvenes éveinek elején szexuálisan zaklatott egy 16 éves ministránsfiút. Ő az első bíboros, aki szexuális zaklatás vádja miatt távozott tisztségéből, bár ő maga azt állítja, nem emlékszik, hogy zaklatta volna a fiút. Arra viszont nem reagált, hogy sajtóértesülések sora számolt be arról, hogy McCarrick fiatal papokat és szeminaristákat kényszerített arra, hogy lefeküdjenek vele.

Carlo Maria Vigano bíboros, korábbi washingtoni pápai nuncius augusztusban személyesen Ferenc pápát is azzal vádolta meg, hogy évek óta tudomása van a McCarrickkel kapcsolatos vádakról, mégsem tett semmit. Egy amerikai pap már 2000-ben írt a McCarrick által elkövetett zaklatásokról az akkori pápai nunciusnak az Egyesült Államokban. Ennek ellenére II. János Pál egy évvel később bíborossá kreálta. Vigano lemondásra szólította fel Ferenc pápát, és egy sor főpapot, akiket azzal vádolt meg, hogy eltussolták McCarrick ügyeit.

A Római Kúria szombati közleményében a pápát ért vádra nem reagált, de azt írja, hogy Ferenc pápa által elrendelt vizsgálat feltárhatja, hogy a múltban „ születtek olyan döntések, amelyek nincsenek összhangban azzal, ahogyan ma kezelnénk az ilyen ügyeket”. Többé nem elfogadható, hogy a bűnöket elkövető vagy eltussoló püspökök a papoktól eltérő megítélés alá essenek – teszi világossá a Vatikán, amely azt is aláhúzza: az egyház az igazság útját követi, akárhová is vezessen.