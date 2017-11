Behajtókkal szedetik be az elmarad szemétdíjakat

Hatvanban már nem a helyi cég végzi a szemétszállítást, a társulat élére ugyanis önkényesen Herédet nevezték ki. „Kicsinyes bosszúról van szó. Mert Szabó Zsolt államtitkár úr nem tudja elfogadni azt, hogy nem ő irányítja a várost a bizalmasán keresztül” – mondta Rákócziné Lózs Csilla, jobbikos önkormányzati képviselő.

Úgy tűnik a régi és az új polgármester közötti politikai harcban új frontot nyitottak. Szabó államtitkár egyébként a közszolgáltatásokért, így a szemétszállításáért felelős kabinet-tag. A helyi cég leváltására nincs magyarázat.

„Nem voltak minőségi kifogások, a hulladékszállítás megfelelő időben megfelelő minőségben történt és alapvetően egy rendkívül komoly munka van abban, hogy a változó szabályok ellenére is ez a kft. nyereséges és megfelelőképpen működött. És ennek ellenére is úgy gondolták, hogy ez a kft. nem jó erre a feladatra és megbíztak egy jóval kisebb céget egy teljesen más profillal.”

Amióta a hulladékgazdálkodást az állam kivette az önkormányzatok kezéből, ott sincs rend, ahol nem avatkozik be közvetlenül az országos politika.

„Figyeljen uram, Balatonföldvárról vagyok 5-6 hónapja nem jött számla. Reklamáltunk, ez most az állami céghez tartozik és majd megkapjuk a számlát. ”

A 2016 tavaszán alakult Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től a háztartások többsége alig-alig kap számlát, de előfordul, hogy feltorlódtak a csekkek, és egyben kellett kifizetni egy nagyobb összeget. Pedig az országos számlázási rendszerére már eddig is több mint 735 millió forintot költött az állam, a feladatot a miniszterelnök kötélbarátjához, Garancsi Istvánhoz köthető Mobil Adat Kft.-ben lévő cégtársak láthatják el.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint hamarosan a behajtók is jöhetnek. „Az elmaradt befizetésekkel most az állam megbízott egy behajtó céget, hogy szedje be azoktól az emberektől, akik önhibájukon kívül nem tudták befizetni a költségeket” – mondta Gémesi György.

A tavalyi mintegy 20 milliárd forint után idén további 10 milliárd forintjába kerül majd az adófizetőknek az állami szemétszállítási rendszer fenntartása. Pedig a holding nem ér a szeméthez, csupán újraosztja a lakosságtól beszedett pénzt. Gémesi György szerint rosszul.

„Az így a beszedett pénz nem elengedő arra, hogy visszaosztva működjenek ezek a társaságok [...] A Zöldhíd Régiónál, ami egyébként a mi működtetésünkben volt és most már az NHKV Zrt. működteti, gyakorlatilag 600 millió forint kintlévőség van” – tette hozzá.

Hogy a hazai szemétszállítás körül nincs minden rendben, arra az egyre szaporodó illegális lerakók is figyelmeztetnek. „Ebből sajnos ez látszik, hogy az elszállítási összeg olyan magas, hogy megéri nekik ezt a kockázatot is vállalni, hogy akár rajta is kapják és maga a bírság, amit kapnak erre a cselekményre, az nem elrettentő, tehát így is sokaknak megéri” – mondta Szebenyi Péter, a JÖN Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az állami kukavállalat tehát nem nyúl a szeméthez, akik ezt megteszik, azoknak nem oszt vissza elég pénzt, a lakosság meg, kiküldött csekkek híján, nem tud fizetni. Az illegális szemétlerakók viszont gombamód szaporodnak.