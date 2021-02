Befogadná a Heti TV-t és a 100 Tagú Cigányzenekart a XXII. kerület polgármestere

Az Országgyűlés ma dönt a veszélyhelyzet meghosszabbításáról, valamint egy az államfő által korábban alaptörvény-ellenesség miatt kifogásolt javaslatról. A Gyurcsány-lista pártjai oltásellenesek, most ismét bizonyították, hogy a hatalom megszerzése érdekében mindenre képesek - közölte a Fidesz a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettesének nyilatkozatára reagálva. 2912 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 403 023-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 14 299-re főre emelkedett. A koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló szakaszában járunk - nyilatkozta Müller Cecília a közmédiának. Az a legbiztonságosabb és leghatékonyabb vakcina, amit már megkaptunk, ezért alapvetően nem kell különbséget tenni az oltóanyagok között - mondta Merkely Béla a közmédiának. Az emberi erőforrások minisztere szerint meghatározó hetek állnak előttünk a koronavírus-járvány alakulása szempontjából. Kásler Miklós hangsúlyozta: Portugália, Csehország és Szlovákia már rendkívül nehéz helyzetbe került a járvány harmadik hulláma, illetve a különböző vírusmutációk miatt. Kásler Miklós szerint a legfontosabb, hogy mindenki őrizze meg fegyelmezettségét és bízzon a tudósok, szakemberek döntéseiben a vakcinák kérdésében. „A gazdasági és politikai érdekből történő hangulatkeltéssel szemben éljünk az oltások lehetőségével”. Az immunrendszer erősítését célzó figyelemfelhívó kampányt indít a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége - mondta a szövetség főtitkára. Felgyorsítja Karácsony Gergely a fővárosi ingatlanok kiárusítását - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint márciusig összesen kétmilliárd, az év végéig pedig nyolcmilliárd forintot meghaladó bevételt várnak a telkek, épületek eladásából. Befogadná a Heti TV-t és a 100 Tagú Cigányzenekart Budafok-Tétény fideszes polgármestere. Ehhez kéri képviselőinek támogatását. Karsay Ferenc közleményében azt írta, hogy kerületében mindig jól működött az együttélés a különböző népcsoportok és vallási felekezetek között. Az otthonteremtési kedvezményeknek köszönhetően aktív ingatlan- és hitelpiacra számít a Duna House egész évben. Hatezer milliárd forint áll a kormány rendelkezésére arra, hogy Magyarországot még erősebbé tegye és hazánk 2030-ra Európa öt legélhetőbb és legversenyképesebb országa közé kerüljön - mondta Schanda Tamás államtitkár. A beszámoló, illetve a társasági adó bevallási határidejének halasztása volt a kormány egyik leghatékonyabb adóügyi intézkedése a koronavírus-járvány első szakaszában - mondta Izer Norbert a Világgazdaságnak. A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára kiemelte: az érintett vállalkozások így négy hónapon keresztül mintegy százmilliárd forinttal gazdálkodhattak tovább. A március elsejétől hatályos törvénymódosítás felszámolhatja a jogkövető vállalkozások versenyhátrányát, csökkentheti a munkavállalók kiszolgáltatottságát - hívta fel a figyelmet Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Komoly, soha nem látott fejlesztések várnak a hazai élelmiszeriparra az évtized végéig, a korábbi európai uniós költségvetési ciklusokhoz képest jóval nagyobb összegből újulhat meg az ágazat - mondta Erdős Norbert a Magyar Nemzetnek. A világon több mint 111,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 2,5 millió, a gyógyultaké 62,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Mintegy 4,5 ezer, az előző napokhoz képest csaknem kétezerrel kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek Ukrajnában, viszont ismét nagyon sokan kerültek kórházba, és a járvány kezdete óta igazolt fertőzöttek száma mostanra meghaladta az 1,3 milliót. Ötpontos akciótervet dolgozott ki a húsvétig terjedő időszakra az osztrák egészségügyi tárca, hogy elkerüljék a rohamléptekkel terjedő vírusmutációk robbanásszerű elburjánzását. Az utóbbi napok lassuló ütemű javulása után a hét végén az új típusú koronavírus terjedésének több mutatója romlott Németországban. Március 8-án kezdődhet a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítése Angliában - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök. Elképzelhető, hogy az amerikaiaknak még 2022-ben is maszkot kell viselniük, még akkor is, ha a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat enyhíti majd az Egyesült Államok - mondta Anthony Fauci a CNN hírtelevíziónak. Először ismerte el a tanzániai elnök, hogy a koronavírus-fertőzés jelen van az országában, előtte hónapokon át azt hangoztatta, hogy imádsággal már legyőzték. Hat indiai államban megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma, a helyi egészségügyi hatóságokat felkérték, hogy folyamatosan figyeljék a vírusmutációk terjedését - jelentette be az indiai egészségügyi minisztérium. A Kínával szembeni előítéletek és a gyanakvás elvetésére, valamint egy ésszerűbb Kína-politika alkalmazására szólította fel az amerikai törvényhozókat Vang Ji kínai külügyminiszter. A rendkívüli hideg miatt, amely Texast sújtotta, az amerikai állam közműfelügyelete ideiglenesen megtiltja az energiaszolgáltatóknak, hogy energiaszámlát küldjenek ki a háztartásoknak, vagy hogy díjtartozás miatt kikapcsolják az energiaellátásukat. Fegyveresek nyitottak tüzet a nemzetközileg elismert líbiai egységkormány belügyminiszterének autós konvojára Tripoliban - közölte az al-Marszad nevű helyi hírportál. Általános sztrájk kezdődött Mianmarban a katonai hatalomátvétel miatti tiltakozásul, és több ezren gyülekeztek az utcákon, pedig a hadsereg azzal fenyegeti a tiltakozókat, hogy megmozdulásuk emberek életébe kerülhet. Aknára futott a nigeri választási bizottság egy járműve, az elnökválasztás második fordulójának napján a nyugati Tillabéri régióban, a robbanásban heten életüket vesztették és hárman megsérültek - közölte a helyi kormányzó. Lezuhant a nigériai főváros, Abuja közelében az afrikai ország légierejének King Air 350 típusú kisrepülőgépe, a fedélzetén tartózkodó hét ember életét vesztette - közölte a nigériai légierő. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakértői folytathatják a szükséges ellenőrzéseket az iráni nukleáris létesítményekben - közölte Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója Bécsben. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által koordinált nemzetközi felderítés eredményeként három körözött embert fogtak el Olaszországban és Angliában. Hét ember megsérült, amikor összeütközött egy kisbusz és egy teherautó Fülöpjakab és Kunszállás között - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. 59 éves korában elhunyt Zlatko Saracevic, a horvátok olimpiai és világbajnok kézilabdázója, a Veszprém egykori kiváló játékosa. Labdarúgó NB I.: Budafoki MTE - Puskás Akadémia 0:3 Férfi kosárlabda Eb-selejtező : Magyarország-Ausztria 81:58 A szerb Novak Djokovic nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, a döntőben az orosz Danyiil Medvegyevet győzte le.