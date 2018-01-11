2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Befejezte az LMP, a Párbeszéd és az MSZP vizsgálatát az ÁSZ

Hír TV

2018. január 11., csütörtök 21:40, frissítve: csütörtök 22:08

Befejezte az LMP, a Párbeszéd, és az MSZP 2015–2016-os évre vonatkozó ellenőrzését az Állami Számvevőszék. A volt fideszes parlamenti képviselő, Domokos László vezette szervezet szerint az LMP 4,420 millió, a PM 7,525 millió, a szocialisták 2,025 millió forint értékű tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el, és nem gazdálkodtak átláthatóan. Az érintett pártoknak az ÁSZ megállapításaira harminc napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Hír TVvissza a címlapra
Állami Számvevőszék

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Börtönbe megy Geréb Ágnes

2

Hír TV

1300 menekültet már befogadtunk, csak eddig titkolták

3

Hír TV

Csökkent a Fidesz támogatottsága, erősödött a Jobbik

4

Hír TV

Karácsony: Nekem könyörögnek a fideszesek

5

Hír TV

Főpróba

6

Hír TV

Hiába próbálják, nem hagyja magát megfélemlíteni a független jelölt