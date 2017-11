Befejeződött a debreceni református oktatási intézmények fejlesztése

AKÁR FÉLMILLIÓ NÕT IS ÉRHETETT MÁR BÁNTALMAZÁS MAGYARORSZÁGON. A NÕK ELLENI ERÕSZAK MEGSZÜNTETÉSÉNEK VILÁGNAPJÁN AZ ELLENZÉKI PÁRTOK AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁT SÜRGETIK. HANGFELVÉTEL BIZONYÍTJA, HOGY NEM ÉRKEZHETETT BE ANNYI NEMZETI KONZULTÁCIÓS ÍV, MINT AMENNYIVEL A KORMÁNYPÁRTOK DICSEKEDNEK. HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE: A KORMÁNY ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN NEMHOGY 1,7 MILLIÓ, DE MÉG 1 MILLIÓ VISSZAKÜLDÖTT KONZULTÁCIÓS ÍV SINCS. A KORMÁNY BEPERELI HADHÁZY ÁKOST A NEMZETI KONZULTÁCIÓS BESZÁMOLÓJA MIATT INDEX.HU. JOBBIK: A FIDESZ ISMÉT LEBUKOTT, ÚJFENT KIDERÜLT, HOGY KAMU ADATOKKAL UGYANAZON SZEMÉLY TÖBBSZÖR IS LEADHATJA A KONZULTÁCIÓS ÍVET. A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT. HÁROM ESETBEN, HÁROM KOSZOVÓI ÁLLAMPOLGÁR PRÓBÁLT MEG JOGELLENESEN BEJUTNI MAGYARORSZÁGRA RÖSZKÉNÉL. A VÁLASZTÁSOKIG NEM FOGLALKOZIK A POLITIKAILAG KÉNYES ÜGYEKKEL AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, SEM A CEU, SEM A CIVILTÖRVÉNY NEM KERÜLT MÉG A TESTÜLET ELÉ. A JOBBIK ÉS A MOMENTUM SZERINT A KORMÁNYPÁRTOK ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA AZ AB, AMIKOR KIVÁR EZEKBEN AZ ÜGYEKBEN. 21 MRD FORINTÉRT ÚJÍTHATJÁK FEL AZ OROSZOK A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTEREIT - VALASZ.HU. AZ ESETLEGES ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁS ELLEN FOGLALT ÁLLÁST SZOMBATON ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. MERKEL REMÉNYÉT FEJEZTE KI, HOGY HAMAROSAN MEGALAKULHAT AZ ÚJ NÉMET KORMÁNY. ALÁÍRTA A SAJTÓORGÁNUMOK KÜLFÖLDI ÜGYNÖKKÉNT VALÓ BEJEGYEZÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST VLAGYIMIR PUTYIN, HATÁLYBA LÉPTETVE EZZEL AZ ÚJ SZABÁLYOZÁST. A MÓDOSÍTÁS AZOKAT A MÉDIUMOKAT ÉRINTI, AMELYEK KÜLFÖLDI KORMÁNYOK, KORMÁNYSZERVEK ÁLTAL RÉSZESÜLNEK ANYAGI TÁMOGATÁSBAN. A PAKISZTÁNI RENDÕRSÉG ÖSSZECSAPOTT A TÜNTETÕKKEL, AMIKOR MEGPRÓBÁLTA FELOSZLATNI A 3 HETE TARTÓ ÜLÕSZTRÁJKOT. AZ ÖSSZECSAPÁSOKBAN KÓRHÁZI FORRÁSOK SZERINT HAT CIVIL LÕTT SEBEK MIATT VESZTETTE ÉLETÉT. OROSZ HADÁSZATI BOMBÁZÓ MÉRT LÉGICSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET LÉTESÍTMÉNYEIRE ÉSZAKKELET-SZÍRIÁBAN. HÁROM NAPOS GYÁSZ EGYIPTOMBAN; MÁR MEGHALADJA A 300-AT A SÍNAI-FÉLSZIGETEN ELKÖVETETT MERÉNYLET HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, A HALOTTAK KÖZÖTT 27 GYERMEK VAN. AZ EGYIPTOMI HADSEREG LÉGICSAPÁSOKAT MÉRT A TERRORISTÁKRA BIR AL-ABED HEGYVIDÉKI TERÜLETEIN. PÁRIZSBAN RENDÕRÖK LÕTTEK AGYON EGY TIGRIST, MIUTÁN AZ ÁLLAT KISZABADULT EGY CIRKUSZI KETRECBÕL. IDEIGLENES MENEKÜLTTÁBOROKBAN HELYEZIK EL A BANGLADESBÕL MIANMARBA ÖNKÉNTESEN VISSZATÉRÕ ROHINGJA MENEKÜLTEKET. ZÁRÓ TOLERANCIÁT HIRDETETT A FRANCIA HADSEREGBEN A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL SZEMBEN, A FRANCIA VÉDELMI MINISZTER. KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE GYÕRBEN, A SZABOLCSKA MIHÁLY UTCÁBAN. A BALESETBEN ÖTEN MEGSÉRÜLTEK. A RENDÕRSÉG SZERINT ÖT PERC ALATT ELKAPTÁK AZT A FÉRFIT, AKI JÁRÓKELÕKRE TÁMADT A FÕVÁROSI SZENT ISTVÁN KÖRÚTON. FÜSTÖLT EGY FELÚJÍTÁS ALATT ÁLLÓ ÉPÜLET IDEIGLENES TETÕSZERKEZETE BUDAPESTEN, A VERES PÁLNÉ UTCÁBAN. A FÕVÁROSI HIVATÁSOS TÛZOLTÓK NAGY ERÕKKEL ÉRKEZTEK A HELYSZÍNRE, AHOL GYORSAN MEGSZÜNTETTÉK A FAANYAG IZZÁSÁT ÉS A FÜSTÖLÉST. AZ ANGOLOK ELLEN ARATOTT 6-3-AS DIADAL 64. ÉVFORDULÓJÁN FELAVATTÁK AZ ARANYCSAPAT KÉT JÁTÉKOSÁNAK BRONZ SZOBRÁT. A CZIBOR ZOLTÁNT ÉS TÓTH II JÓZSEFET ÁBRÁZOLÓ ALKOTÁST A CSEPEL SPORT CLUB BÉKE TÉRI STADIONJA ELÕTT LEPLEZTÉK LE. KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT A 4-ES FÕÚTON, SZÉKELYNÉL, A 295-ÖS KILOMÉTERSZELVÉNYBEN.