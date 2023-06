Befagytak a politikai erőviszonyok az ellenzéki pártok között

Megosztás itt:

Ma reggel publikálta közvélemény-kutatását a Medián a választók pártpreferenciájáról. A friss kutatásból kiderül, hogy a Fidesz továbbra is toronymagasan vezet, és a másik oldalon sincs lényeges változás. Vezet a DK, a lista végén pedig a mindössze egyszázalékos MSZP és Párbeszéd áll.

– Mi a zöldpolitika folyamatos képviseletével készülünk a jövő évi választásokra. Azt gondolom, ezeket a közvélemény-kutatásokat átlagolva érdemes nézni. Hiába ez a Medián-kutatás, az elmúlt években látható, hogy az LMP folyamatosan erősödik, és ez köszönhető annak, hogy az LMP folyamatosan és konzekvensen a zöldpolitika mellet áll és a zöld célokért harcol. Van olyan közvélemény-kutatás, ahol az LMP-t akár a parlamenti küszöbnél is mérték – hangsúlyozta Süveg Anna, az LMP szóvívője kiemelve, hogy a jövő évi választásokra a Párbeszéddel már folytatnak tárgyalásokat a zöldpolitika mentén.

– Szükség van a Mi Hazánkra. Az, hogy hány százalékra mérnek bennünket, minket különösképpen nem befolyásol. Mi folyamatosan azon dolgozunk, hogy az emberek megismerjék, megtanulják a Mi Hazánk politikáját, és akkor el tudják dönteni egy év múlva, hogy mekkora szükség van a Mi Hazánk mozgalomra – mondta Szabadi István, a párt országgyűlési képviselője, aki úgy látja, akcióik egyre nagyobb tömegekhez érnek el az országban.

– Befagytak az erőviszonyok! Ez már régóta jellemzi a pártpreferencia adatokat – ezt már Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője mondta, aki szerint a legtöbb balliberális pártnak jelenleg nincs akkora társadalmi legitimációja, hogy bekerüljön a parlamentbe.

– Nagyon jól látszik, hogy például az MSZP, a Párbeszéd vagy a Jobbik most már nem rendelkezik önállóan a parlamenti bejutáshoz elegendő társadalmi támogatottsággal, tehát ha most lenne vasárnap egy választás, akkor ezek a pártok önállóan nem jutnának be az Országgyűlésbe. Gyakorlatilag nincs semmilyen társadalmi legitimációjuk, nincs semmilyen társadalmi felhatalmazásuk – tette hozzá Deák Dániel.

A mostani kutatásból kiderül, hogy a Fidesz-vezetés töretlen, az ellenzéki pártoknak pedig még koalícióban sincs esélyük a kormányzásra.