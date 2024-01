Kiderült, hogy kikkel verekednének a magyar országgyűlési képviselők + videó

„A propagandatévé is elindítja a bokszoló műsorát, két közpénzen felhízlalt feketeöves propagandista, Deák Dániel és Trombitás Kristóf pedig úgy tűnik, ringbe is száll. Nézzük meg, hogy az uszításon kívül másban is feketeövesek-e. Bármelyikükkel kész vagyok megmérkőzni!"

