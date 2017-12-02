2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Beázás miatt maradnak el műtétek a János-kórházban

Hír TV

2017. december 2., szombat 09:59, frissítve: szombat 10:35

Nőgyógyászati operációkat kell elhalasztani a fővárosi Szent János Kórházban beázás miatt – tudta meg az RTL Klub híradója.

A csatorna szerint a műtőt veszélyessé nyilvánították, a kórház házon belüli átcsoportosításokkal igyekszik elvégezni a törölt műtéteket. A szülészeti ellátást továbbra is biztosítják, valamint a kisebb beavatkozásokat is elvégzik. A kórház épületegyüttese évek óta rossz állapotban van. A kormány még ebben az évben két és fél milliárd forintot csoportosít át a felújításokra – a közbeszerzési eljárás már megkezdődött –, jövőre pedig további kétmilliárdot adnak a renoválásra.

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János kórház

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