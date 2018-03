Bayer Zsoltot is vinné vadászni Semjén

A találkozó titkos volt, a sajtó elől elhallgatták – a hírt csak Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra a miniszterelnök-helyettes. A rövid videóban a svédországi luxusvadászatáról beszámoló médiumoknak is üzen – azt mondja: az amerikai székhelyű Safari Club International vadászatra is meghívta, és ha lehetősége lesz, arra Bayer Zsoltot is magával viszi majd.

A Safari Club International egyébként egy olyan szervezet, amely nyíltan vállalja, hogy politikai lobbitevékenységet folytat a vadászoknak kedvező törvénykezésért.