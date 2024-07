Például, cím: „Minden határt átlépve sértette meg Magyarországot és Orbán Viktort Donald Tusk tábornoka”. És a hír: „Orbán Viktor nagyon sokat árt a békemissziójával, amelyben önmagán kívül senkit nem képvisel – jelentette ki Waldemar Skrzypczak a Do Rzeczy tudósítása alapján. A lengyel tábornok itt azonban nem állt meg, és minden határt átlépve sértegette Magyarországot és annak kormányfőjét. A magyar miniszterelnök valószínűleg hajlandó lenne részt venni Ukrajna felosztásában, amelyet évek óta nem titkol – állította. Sőt azt is hozzátette, hogy bár Orbán Viktor Donald Trump győzelmére számít az amerikai elnökválasztáson, Magyarország története azt mutatja, hogy a politikusok soha nem tudnak helyes oldalt választani, erre példa a második világháború.”

