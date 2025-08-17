Keresés

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

2025. augusztus 17., vasárnap 16:03 | Magyar Nemzet
Mongólia blog Bayer Zsolt Nyitott Társadalom Alapítvány

A pokolba vezető út – legyünk egy pillanatra hülyék és naivak! – jószándékkal kikövezett egyik leágazása megérkezett Mongóliába.

  • Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Kedves mongol ismerőseim egyike értesített, hogy az Európai Unió mongóliai nagykövete, valamint Németország mongóliai nagykövete – bizonyos Helmut Kulitz, legalább itt maradjon fenn a neve – szeretettel invitál augusztus 28-ra, a német követségre, pride fogadásra, öltözék smart casual, vagyis olyan sportosan elegáns.

Négyszer jártam Mongóliában, a szívem csücske lett az az ország, és bátran állíthatom, ha valami, hát egy kis pride úgy hiányzik nekik, mint egy falat kenyér.

Amúgy itt az ideje, hogy a mongolok is kezdjék halálosan komolyan venni az önvédelmüket.

Mondtam már, megismétlem: Ulánbátorban, az egyik legrégebbi buddhista kolostorral szemben már ott áll egy épület bejárata mellett a tábla: Nyitott Társadalom Alapítványok. Ahol ezek megjelennek, el kell kezdeni készülődni az élethalál harcra.

Sajnos ottjártamkor nem tudtam megkérdezni, hogy mégis mi az anyjuk búbánatos… keservit csinálnak ott, mert éppen a Nadam fesztivál ünnepe volt, és minden be volt zárva. De, egyet már biztosan csináltak: Éppen a mongolok egyik legősibb, legszebb hagyományát, a Nadamot már kikezdték, ugyanis elkezdték követelni, miszerint a Nadam egyik csodája, a gyerekek lóversenye nagyon veszélyes, azt be kellene tiltani.

Hát persze. Nyilván. Lassan 900 éve csinálják, ideje betiltani. És bevezetni helyette a hobby horse ridingot, az nem annyira veszélyes, és teljesen nyilvánvaló, hogy egy kretén társadalom kreténjei űzik.)

Jaj, el ne felejtsem! Már azt is elkezdték kitalálni, hogy a mongolok hagyjanak fel az állattenyésztésükkel, mert – most figyelj! – nem regenerálódnak a legelőik, és az bizony nagy baj.

Hát persze. Nem regenerálódnak. Kétezer éve így csinálják, de most majd hirtelen nem regenerálódnak, mert a nyugati kretének és gazemberek kitalálták. 

A teljes cikk IDE kattintva olvasható.

Fotó: Shutterstock

Kapcsolódó tartalmak

