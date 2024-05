Bayer Zsolt: Szemben az erőszakkal

Ki kell állnunk mindazért, ami a normális és egészséges lelkű embereknek fontos, ki kell állnunk a gyerekeinkért és az unokáinkért, ki kell állnunk a hazánkért, és igen, nekünk kell kiállnunk azért az Európáért, ahová oly sokáig vágyakoztunk, s amit éppen most tesznek tönkre az új mesék dünnyögői, a fasiszta-kommunista gazemberek, a jakobinus lelkületű csőcselék, a woke-idióták, az „antifák”, akik immáron ölnek is.

Erről beszélek. Ezek ugyanazok. És most ugyanezek dünnyögik az új mesét, fasiszta kommunizmusét. S ha kell, belénk verik, alattomosan, hátulról, gyáva patkányként, mint tavaly a budapesti utcákon. S ha ez nem elég, akkor már ölnek is. Ugyanúgy. S közben igazi, undorító farizeusként vinnyognak erőszakmentességről és woke-ról – és mindenről, ami abnormális és ellene mond a józan észnek éppúgy, mint az egészséges, emberi léleknek.

A háborús pszichózis olyan, mint a méreg. Vagy mint a kábítószer. Terjed, fertőz, és rászoknak, akik nem vigyáznak. Rászoknak ott is, azokban az országokban is, amelyek nem részesei a háborúnak. De valakik azt szeretnék, nagyon szeretnék, hogy azok legyenek. Valakiknek érdeke, hogy ez a borzalom, ez az értelmetlen vérontás eszkalálódjon, és ezeknek a gazembereknek semmi sem drága, hogy céljukat elérjék.

Tegnap ezt írtam: mindössze két békepárti vezető volt a mai Európában, s közülük az egyiket meg akarták ölni, és most az életéért küzd. S most itt van a felvétel, ahogy ez a gyáva gazember Ukrajnát élteti és Ficót gyalázza. Idézhetnék most egy klasszikust befejezésképpen – ezt: „Kell még mondanom valamit, Ildikó?” És helyénvaló idézet is lenne, de azért még muszáj néhány dolgot elmondanom.

