Bayer Zsolt: Nem bíróság, gazemberek

Mit terhelünk és hová? A 2015-ös agyhalál beállta óta („Wir schaffen das”, „Wilkommenskultur”) Magyarország úgy 750 milliárd forintot költött a határvédelemre, amely védelemmel nem csupán a hazánkat, hanem az EU-nak nevezett ócska kuplerájt is védjük. Amit, ha az összes agyhalott megtenne, nem lenne szükség erre az egészre, és okafogyottá válna mindaz, amiről most beszélünk.

Ehelyett azt kellene tennünk, hogy a határvédőket kövekkel, betondarabokkal megdobáló, időnként a kerítésen átlövöldöző bűnözőket be kellene engednünk, meg kellene kínálnunk őket teával, szépen meg kellene kérnünk őket, hogy adják be nyugodtan menedékkérelmüket. Annak elbírálásáig pedig etessük, itassuk őket, szállásoljuk el, persze nem holmi zárt táborokban, az „embertelen”, hadd mászkáljanak szabadon, ahová csak akarnak, aztán ha esetleg kiutasítják őket, akkor már ne találjuk meg egyiket se soha többé.

