Bayer Zsolt: Mutatom, hogy kell ezt csinálni!

Megosztás itt:

1. hét:

Információink szerint Magyar Péter kirabolt egy trafikot. A rablás során eltulajdonított két karton sodorni való dohány, tíz üveg féldecis Kunság Matróz szeszesitalt, tíz üveg féldecis Csevi kevert szeszesitalt és harminc üveg féldecis Trendi szeszesitalt (az a kedvence).

Magyar Péter a rablás során az eladó kislány lába között, a földön csúszva tangózott egyet, mialatt nyelve jelentős mértékben kilógott a szájából, bár a „jelentős mérték” országonként eltérő megítélés alá eshet.

A rablást követően Magyar Péter odakulázott a trafik közepére.

Neve elhallgatását kérő informátorunk kijelentette, pontos és megbízható információi vannak arról, hogy Magyar Péter a későbbiekben migránsokat (tizenkét éves fekete-afrikai kislányokat) akar elszállásolni a trafikban, s erről már meg is állapodott Manfred Weberrel, Ursula von der Leyennel, valamint Harvey Weinsteinnel, aki a börtönből írt levélben helyeselte a tervet.

Magyar Péter még a rablás helyszínéről posztolt a Facebookjára:

„Skacok!

Ma 38 fokot mértem egy trafikban, ahol még kula is volt a padló kellős közepén. De semmi baj, hamarosan kipereljük a vonatkozó iratokat és ki fog derülni az igazság!

Tóninak üzenem, hiába próbálkozik! Maradok a nép pártján! (Ja, bocs, az a másik kretén!)”

2. hét

Meghátrált Magyar Péter, mégsem rendez be migránstábort a kirabolt trafikban! Miután megírtuk, mire készül Magyar Péter, úgy tűnik, eláll eredeti szándékától. Ennyit számít a nyilvánosság, a nyilvánosság ereje. Bár mindenki, a trafikos kislány, a Várda szeszesitalgyártó vállalat, de még a rendőrség is úgy tudta, Magyar Péter tizenkét éves fekete-afrikai kislányokat készül elszállásolni az általa kirabolt és összekulázott trafikban, most meghátrált, s információink szerint Harvey Weinstein is óva intette egy újabb levélben.

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben cáfolta, hogy mire készült, s kijelentette, mostantól minden idejét EP képviselői munkájának szenteli, amelyet a Guri sörözőben, a Keleti pályaudvarnál fog végezni, lelkiismeretesen.

(És így tovább, hétről hétre, a 24, a 444, a HVG, a Népszava meg a Hang lelkes asszisztálásával…)

Forrás: Magyar Nemzet