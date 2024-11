Bayer Zsolt: Most akkora a córesz, hogy mindenki jobbnak látta, ha Lakatos Márk eltűnik

Megosztás itt:

Úgy tűnik, a hülye napszemüvegek és az idegesítő és elviselhetetlen affektálás „fenoménja” valóban eltűnt. Tanúk és a „fenomént” így-úgy ismerők is ezt a tételt erősítik. Arról nem is beszélve, ha nem tűnt volna el, már régen ott kellene ülnie Gulyás Márton stúdiójában, hogy egyfelől elmagyarázza, nem is úgy volt, másfelől elmagyarázza, a „szörnyek köztünk járnak”. Ugyanezt magyarázná aztán Osváth Zsolt stúdiójában és ölében is, Nagy Ervin értő és szakavatott puszijai közepette. Mivel pedig Lakatos Márk nem jelent meg egyik helyen sem a hülye napszemüvegében és az elviselhetetlenül idegesítő affektálásával, így kijelenthetjük, hogy Lakatos Márk elkövető és főöltöztető eltűnt.

Ha eltűnt, miért tűnt el Lakatos Márk? Feltehetőleg azért, mert Lakatos Márk és a többi, hozzá hasonló fenomén (Osváth, H. P. Edina és a többiek) nagyon bátrak, de nem vakmerőek.

Bátrak, amikor bárkit, bárki mást meg kell vádolni megrontással, pedofíliával, miegyébbel. Különösen bátrak, ha a megvádolt jobboldali politikus és közszereplő, de a legbátrabbak akkor lesznek, amikor a megvádolt pap. Ezekben az esetekben vérszemet kapnak, és ellentmondást nem tűrő hangon mondanak szentenciákat az illetőről, szemernyi kétség sincs bennük az illető bűnösségét illetően, ha negyven-ötven év elteltével jelentkezik egy vádló, miszerint őt nevezett jobboldali politikus és/vagy közszereplő vagy pap délután négykor, a négyes-hatos villamoson, a November 7. tér és a Moszkva tér között megerőszakolta, abuzálta és így tovább, akkor ezzel szemben nincs helye semmiféle ellenvetésnek, a vádló természetesen tökéletesen szavahihető, az eset pedig nagyon is életszerű.

Másik nagyon fontos kísérője az ilyen eseteknek, hogy amennyiben a megvádolt jobboldali politikus és/vagy közszereplő vagy pap, akkor azonnal kijelentik, hogy ilyen az egész bagázs („pedofidesz”).

És mondanunk sem kell, ilyen az egész katolikus egyház. Ideje lenne tehát felszámolni az ilyen bagázsokat, jobboldali politikai közösségeket és politikusokat és közszereplőket, s még ennél is üdvösebb lenne felszámolni az egész katolikus egyházat, helyét behinteni sóval és LMBTQ-zúzalékkal, a híveket pedig átirányítani Hodász András érzékenyítő foglalkozásaira, amelyeken Perintfalvi Rita főzi a kávét, árulja fantasztikus könyveit, és úgy lejt táncot, mint Leila, az arab démon, bár az idő és egy ideges légionárius bajonettje mély nyomokat hagyott az arcán…

Merőben más a helyzet, amikor egy homárról, LMBTG-aktivistáról, netán egy feminista nőstény hőscincérről van szó. Ebben az esetben azonnal előkerül az egyrészt-másrészt kommunikációs stratégia, a hitetlenkedés, az ártatlanság vélelme, továbbá az áldozathibáztatás. Nincs és nem is lehetne ez másképpen a hülye napszemüvegek és elviselhetetlen affektálás koronázatlan királyának, Lakatos Márknak az esetében sem, de most akkora a córesz, hogy mindenki jobbnak látta, ha Lakatos Márk eltűnik.

S a legeslegjobbnak (túlzó fok) maga Lakatos Márk látta, ha most sürgősen eltűnik. De hová tűnhetett Lakatos Márk? Lehetséges helyszín az eltűnésre például H. P. Edina konyhája, ahol Lakatos Márk mint falikárpit folytathatná szédítő pályafutását, vagy úgy mint falvédő, amelyre bölcsesség van hímezve.

A teljes írás a Magyar Nemzet oldalán, IDE kattintva olvasható.

Fotó: Képernyőkép / magyarjelen.hu