Bayer Zsolt: Megérkezett a „szakértő”!

A szakértelem ócska bolsevista trükk” – mondta volt Csurka István, s bár akkor nem értettük, sőt kinevettük, most ismét be kell látnunk: neki volt igaza. (Érdekességképpen jegyezzük meg, Schiffer András már 2017-ben belátta, respect!)

S hogy Csurkának mennyire igaza volt, íme, ismét megérkezett a „szakértő”, és „szakértett”, pusztán azért, hogy ne a lényegről kelljen beszélni.

Fussuk át gyorsan a történetet!

Mint tudjuk, Varga Judit már egyszer elmondta, hogyan színlelt öngyilkosságot a volt férje, ez a szánalmas, aljas gazember, ez a pszichopata bántalmazó, ez a moral insanity. A miniszter asszony így fogalmazott:

„Amikor megtaláltam, ott volt mellette egy levél Xanax, és már csak egy darab volt benne a tízes levélen. Nem tudtam, hogy most egyet vett be, vagy kilencet, vagy nyolcat. Nem kockáztathattam nyilván, ez alapvető emberi kötelesség. Úgyhogy fogtam, felhívtam a mentőket.”

Varga Judit interjúját azonnal „propagandainterjúnak” minősítette a túloldal, és azóta magyarázzák, miszerint:

1.: Varga Judit hazudik.

2.: Micsoda szörnyűség így „kiteregetni a családi szennyest”.

3.: Lehet, hogy Varga Judit mégsem hazudik, de ez nem számít, mert ennek semmi köze MP messianisztikus küldetéséhez.

Szóval ez a színlelt öngyilkosságról szóló történet régóta ismert – mint az összes többi, a lakásban késsel rohangáló és fenyegetődző barom, aki, ha éppen nem bántalmazza, akkor „csak” zsarolja a feleségét, a gyerekeit pedig intézetbe zárással fenyegeti, pfúj…

Történt pedig, hogy nyilvánosságra került az Országos Mentőszolgálat jegyzőkönyve, amely pontosan rögzíti a Varga Judit által elmondott eseményt. Olvassunk csak bele, érdemes ismételni, hogy jól megjegyezzük:

„Tavaly februárban Magyar Péter eljátszott egy öngyilkosságot, amiről a Bors birtokába jutott az Országos Mentőszolgálat által felvett jegyzőkönyv. A portál beszámolója szerint Magyar Péter mindent előre eltervezve, mérgezési tüneteket, eszméletlen, életveszélyes állapotot szimulálva elérte, hogy felesége kihívja a rohammentőket.

Azzal a nyilvánvaló szándékkal tette mindezt, hogy kétségbe ejtse, megrémissze a családját, ami a jelenlévő gyerekeire tekintettel több mint felelőtlenség. Még akkor is ájulást szimulált, amikor Varga Judit kétségbeesetten felhívta Magyar Péter édesanyját, aki indulatosan reagált arra, hogy mi történik a fiával

– olvasható a cikkben.

Az esethez kivonuló rohammentők által készített jegyzőkönyvből kiderül, hogy mérgezési tünetek miatt kértek mentőt Varga Judit és Magyar Péter lakására Budapesten a Kútvölgyi útra tavaly februárban, egy vasárnapi napon, ebéd után. Varga Judit Hajdú Péternek elmondta azt is, hogy mindez a két kisebb gyerekük jelenlétében történt, akik döbbenten kérdezgettek, amikor meglátták a szirénázó mentőautót.

Az eset részleteiről még annyit lehet tudni, hogy Varga Juditnak egy vasárnap délelőtti, gyerekekkel közös kirándulásról hazatérve tűnt fel a látszólag ájult Magyar Péter furcsa viselkedése, aki a hálószobában az ágyon feküdt, látszólag eszméletlenül. Mellette, az éjjeliszekrényen gondosan odakészítve, egy levél, szigorúan vényköteles, csak szakorvos által felírható nyugtató, amiből halálos adagnak is mondható, kilenc szem gyógyszer hiányzott.

Varga Judit rázni, keltegetni próbálta Magyar Pétert, és hangosan, ijedten kérte, hogy keljen fel, különben hívja a mentőket. Miután nem mutatott életjelet, azonnal hívta a mentőket. A leginkább megdöbbentő fordulat ezután történt. Miután Varga Judit letette a telefont a mentőkkel, az „élettelen” Magyar Péter felkelt az ágyból, és rideg, nyugodt hangon közölte: „mondd le őket, nem vettem be semmit”.

Magyar Péter csak eljátszotta az öngyilkosságot, hogy megijessze, terrorizálja a feleségét és rémült gyerekeit, majd ezután, hogy elkerülje a kellemetlen magyarázkodást, pizsamában, egy kabátot magára kapva autóba ült, és megszökött a kiérkezett mentősök elől.

Mindezt rögzíti az Országos Mentőszolgálat hivatalos jegyzőkönyve, amelyben leírják azt is, hogy „a beteg ismeretlen helyre távozott”. A portál megtudta azt is, hogy Magyar Péter egészen addig pizsamában ült az autójában egy környező utcában, míg megbizonyosodott arról, hogy a mentők elhagyták a helyszínt.

Stimmel. Ez is stimmel. Varga Judit nem hazudott – ahogy ebben, úgy másban sem. De hogy jön ahhoz Varga Judit, egy kormánypárti nő, sőt volt miniszter, hogy holmi bántalmazással, családon belüli erőszakkal, színlelt öngyilkossággal sározza be az ellenzék legújabb, fröccsöntött messiását? Micsoda inszinuáció ez!

De ha már a rendőrségi jegyzőkönyv után a mentők jegyzőkönyve is Varga Judit igazát támasztja alá, valamit tenni kell.

És ekkor lép színre a „szakértő”!

Jön a „szakértő” és „szakért”, de úgy ám, hogy attól koldulunk, és soha többet nem kell beszélnünk a pszichopata gazemberről. A „szakértő”, aki ezúttal elvégzi a „szakértést” Kunetz Zsombor, a Zsombika, akinek szakértelme egy területre korlátozódik, nevezetesen Orbán, a kormány és a Fidesz leírhatatlan gyűlöletére. (Ezek a „szakértők” kivétel nélkül ebben jók.)

Jön a Kunetz, aztán a 444, és megszakértik a dolgot, figyeljenek, mutatom: „Magyar Péter öngyilkosságot hazudott – A Bors megszerezte az Országos Mentőszolgálat jegyzőkönyvét. Ezzel a címmel és alcímmel tette közzé az Országos Mentőszolgálat két úgynevezett esetlapját (lényegében jegyzőkönyvét) egyik cikkében szombaton a Bors bulvárlap (nem linkelem, de nem egy atomfizikusi munka megtalálni). A dokumentumokban kitakarták ugyan a személyes adatok többségét, de több adat így is látható. Így elolvasható az, hogy 2023 februári eset helyszíne a főváros XII. kerületében lévő Kútvölgyi út 44., ami akkor Magyar Péter és Varga Judit közös lakcíme volt, és hogy a beteg egy Péter keresztnevű 41 éves férfi. A dokumentum egy apró érdekessége, hogy a bejelentő nevénél Dr. [kitakarás] Péter szerepel, ami fura annak fényében, hogy elvileg Varga Judit hívta a férjéhez a mentőt.

A cikkben meg is nevezik Magyar Pétert, és arról írnak többek között, hogy az eset idején »zavart, gyógyszermérgezett« volt. Az esetről Varga Judit korábban már beszélt a Hajdu Péter bulvárműsorában adott propagandainterjúban.” Értik, ugye, „propagandainterjú”.

Szakértő: „Ez bűncselekmény. Az Országos Mentőszolgálat ezen dokumentuma igen érzékeny személyes- és egészségügyi adatokat tartalmaz, amely tulajdonosa maga Magyar Péter. Rajta kívül senki nem hozhatta volna nyilvánosságra ezen érzékeny adatokat, ez ugyanis bűncselekmény” – reagált a cikkre, illetve a mentőszolgálati dokumentum nyilvánosságra kerülésére Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, a Röntgen blog szerzője.

Kunetz szerint az csak egy dolog, hogy a Borsnak milyen következményekkel kell szembenéznie, de az ügynek kell, hogy legyen egy sokkal fontosabb következménye: az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vezetését a mai napon azonnali hatállyal el kell bocsátani.

A szakértő szerint ugyanis az, hogy a Mentőszolgálattól „ilyen érzékeny adatok kiszivároghatnak, az olyan jellegű bizonytalanságot szül a társadalom egészében az Országos Mentőszolgálat adatkezelésével és egyáltalán magával az OMSZ-szal kapcsolatban, amely nem tolerálható”. A szakértő szerint nagyon súlyosan sérült a mentőszolgálat hitelessége, hiszen „hogyan lehet bárki is biztos abban, hogy a jövőben nem fog személyes és/vagy egészségügyi adata egy kampány során, vagy egyáltalán bármikor kikerülni?”.

A mindenségit! Remélem, kezd világossá válni mindenkinek, hogy mostantól mire kell koncentrálni? Nem a pszichopatára, aki öngyilkosságot színlel a felesége és a kisgyerekei előtt, majd a mentő kihívása után felkel, s mintha mi sem történt volna, távozik a lakásból, hogy egy közeli utcában megvárja, amíg a hozzá (feleslegesen) kivonuló mentők elmennek (vajon mennyibe kerül egy ilyen felesleges kivonulás az adófizetőknek, s ezzel a rohadékkal miért nem fizettették ki?).

Ez mostantól teljesen lényegtelen. Mostantól arról beszélünk, hogy „bűncselekmény” történt a mentőszolgálat jegyzőkönyvének nyilvánosságra hozatalával, és – figyeljenek! – le kell mondania az OMSZ teljes vezetésének.

Hát persze, hogy erről fogunk beszélni. Hiszen megmondta a „szakértő”, hogy erről kell beszélnünk.

És mit is mond még ez a »szakértő«, vagyis ez az ócska bolsevik hülye?

Ezt mondja: „Hogyan lehet bárki is biztos abban, hogy a jövőben nem fog személyes és/vagy egészségügyi adata egy kampány során, vagy egyáltalán bármikor kikerülni?”

Hú, de összerezzentem, remélem önök is… Remélem most Zsurktól Nemesmedvesig összeszűkült gyomorral taglalják a népek a szörnyűséget, és Mariska néni rémülten vázolja Jóska bácsinak, miszerint „apuska, történjék veled bármi, én ki nem hívom a mentőket, mert még a végén nyilvánosságra kerülnének az érzékeny adataid, még az is lehet, hogy megtudják a népek, mekkora a bütyköd”…

Így.

S persze még soha, semmikor, semmilyen adat nem került ki a mentőszolgálattól, most, ez az egy, ami, hát hogy is mondjam, maga a tőrőlmetszett közérdek, de éppen ezért kell egy „szakértő”, aki elmondja a tutit. Jegyezzük meg azt is, csak a rendszerváltás óta vajon hány ilyen-olyan jegyzőkönyv, feljegyzés, titkosított anyag, „érzékeny” anyag került nyilvánosságra – megszámlálhatatlan. De hogy melyikből lesz balhé, na, azt majd a „szakértő” eldönti.

S végül ki ne felejtsük a pszichopata gazembert, mert ő is megszólalt a „szakértő” után, és a másik független média, a 24.hu szerint „az esettel kapcsolatban Magyar azt mondta a Telexnek, hogy feljelentést tesz a jelentést bemutató médium ellen. Megjegyezte: az esetlap nem lehet igazi.”

Na végre, lehullt a lepel!

Hát természetesen nem csupán a feleségét bántalmazó rohadékról készült rendőri jelentés hamisítvány, de az öngyilkosságot színlelő rohadékhoz kivonuló mentősök jegyzőkönyve is hamisítvány. S ezt honnan lehet tudni? Hát onnan, hogy a feleségét bántalmazó és öngyilkosságot színlelő rohadék mondja.

Legyen világos: a teljes hazai államigazgatás jegyzőkönyveket és jelentéseket hamisít csak azért, hogy a rohadékot besározza, hogy „legyilkolják a karakterét”.

Nincs kizárva, hogy a CIA is vele foglalkozik. (Ja… az tényleg nincs kizárva…)

