Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 26. Szerda Virág napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Bayer Zsolt Margaret Thatchert idézve: "A kommunistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzéből"

2025. november 26., szerda 11:44 | MTI
Bayer Zsolt Tisza Párt Tisza-terv Igazság órája

Akinek van, attól vegyük el, és adjuk oda annak, akinek nincs semmije, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Ez a baloldal innovációja - mondta Bayer Zsolt szerdán az Igazság órája című online műsorban.

  • Bayer Zsolt Margaret Thatchert idézve:

A publicista a sajtóban megjelent, 1300 milliárd forintos megszorító csomaggal kapcsolatban Margaret Thatcher volt angol miniszterelnök véleményét idézte, miszerint a kommunistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzéből.

Felidézte, hogy az ellenzéki média - mintegy ellencsapásként - arról cikkezett, hogy Orbán Viktor 2010 óta ezermilliárdokat vett el a jóléti kiadásokból, amit propagandára és stadionokra költött.

A valóság ezzel szemben az, hogy 2010 után jelent meg a rezsicsökkentés, a csok, a gyermekvállalás támogatása, az adómentesség. Össze lehet hasonlítani, hogy a 2010-et megelőző időkben mit kaptak a családok, mit kaptak a gyerekes anyák - mondta Bayer Zsolt.

A publicista az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódva elmondta, mára 20 millió ember távozott a valamikor 40 milliós lakosságú Ukrajnából, és egy ukrán tábornok szerint a háború kitörése óta 360 ezer katonájuk dezertált.

Idézte egy katona véleményét is, aki elfogadhatónak tartaná egyes területek feladását, mondván, amit most védenek, ott már senki nem lakik és mindent lerombolt a háború.

Bayer Zsolt a Tisza Párt jelöltállításáról úgy vélekedett, talán a tiszásoknak is "van egy picike józan eszük", mert az előválasztás során kiesett Ruszin-Szendi Romolusz és Tarr Péter, akiket a jelek szerint a párt tagjai sem kedvelnek annyira.

A publicista szerint hiába derülne ki bármi a Tisza elnökéről, az leperegne a tiszásokról, mert beszűkült tudattal, szektaként viselkednek. Az ellenzéket pedig frusztrálja, hogy 16 éve nem tudnak győzni, így Magyar Pétert "védi a remény pajzsa" - értékelt Bayer Zsolt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Hamarabb jöhet az idei szezon első hava, mint gondolná

Trump a béketervről: a teljes megoldás a fronthelyzettől és az orosz lépésektől függ

200 éve rejtve maradt a tó fenekén, elképesztő dolgot találtak a búvárok

Újabb, iszonyú tragédia sújtotta a Huszti ikrek gyászoló családját

Asztrológus figyelmeztet: eddig a napig ne állíts karácsonyfát!

Pokrovszk pokollá változott, az olajipari létesítmények lángolnak

Nem vitával, hanem politikai sorttűzzel nézett szembe hazánk az Európai Parlamentben + videó

17 aprósütemény az adventi időszakra, ha idén telepakolnád a sütis dobozt

Súlyos mulasztások és túlárazott pénzkezelések merültek fel a Budapest Brandnél + videó

További híreink

Súlyos mulasztások és túlárazott pénzkezelések merültek fel a Budapest Brandnél + videó

Megszólalt a távozó edző: Boér Gábor ultimátumot kapott a Videoton vezetésétől + videó

Szijjártó Péter: Mi, magyarok, természetesen segítünk Szerbiának

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Eldőlt Marco Rossi sorsa
2
Keserédes ferencvárosi győzelem az Európa Ligában
3
Nem vitával, hanem politikai sorttűzzel nézett szembe hazánk az Európai Parlamentben + videó
4
Baleset történt a TEK szolgálatban lévő járművével
5
Szijjártó Péter: Mi, magyarok, természetesen segítünk Szerbiának
6
A zsebmessiás feketelevese: Privatizált egészségügy és egekbe szökő adók +videó
7
Trump a béketervről: a teljes megoldás a fronthelyzettől és az orosz lépésektől függ
8
Orbán Viktor: Ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak
9
Közeledik a budapesti békecsúcs + videó
10
Komment - 1300 milliárdos adócsomagra készül a Tisza + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!