Bayer Zsolt Margaret Thatchert idézve:

A publicista a sajtóban megjelent, 1300 milliárd forintos megszorító csomaggal kapcsolatban Margaret Thatcher volt angol miniszterelnök véleményét idézte, miszerint a kommunistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzéből.

Felidézte, hogy az ellenzéki média - mintegy ellencsapásként - arról cikkezett, hogy Orbán Viktor 2010 óta ezermilliárdokat vett el a jóléti kiadásokból, amit propagandára és stadionokra költött.

A valóság ezzel szemben az, hogy 2010 után jelent meg a rezsicsökkentés, a csok, a gyermekvállalás támogatása, az adómentesség. Össze lehet hasonlítani, hogy a 2010-et megelőző időkben mit kaptak a családok, mit kaptak a gyerekes anyák - mondta Bayer Zsolt.

A publicista az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódva elmondta, mára 20 millió ember távozott a valamikor 40 milliós lakosságú Ukrajnából, és egy ukrán tábornok szerint a háború kitörése óta 360 ezer katonájuk dezertált.

Idézte egy katona véleményét is, aki elfogadhatónak tartaná egyes területek feladását, mondván, amit most védenek, ott már senki nem lakik és mindent lerombolt a háború.

Bayer Zsolt a Tisza Párt jelöltállításáról úgy vélekedett, talán a tiszásoknak is "van egy picike józan eszük", mert az előválasztás során kiesett Ruszin-Szendi Romolusz és Tarr Péter, akiket a jelek szerint a párt tagjai sem kedvelnek annyira.

A publicista szerint hiába derülne ki bármi a Tisza elnökéről, az leperegne a tiszásokról, mert beszűkült tudattal, szektaként viselkednek. Az ellenzéket pedig frusztrálja, hogy 16 éve nem tudnak győzni, így Magyar Pétert "védi a remény pajzsa" - értékelt Bayer Zsolt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI