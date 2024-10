Bayer Zsolt kérdései a Mazsihisz alelnökéhez

Megosztás itt:

„Azzal a kérdéssel fordulok tisztelt miniszter úrhoz, hogy legyen szíves magyarázatot adni arra, hogy mit kell érteni az alábbi kifejezése alatt: »aberrált, belvárosi, libsi gyerek«. (...) Külön érdekelne a magyarázata azért is, mert ön a magyar kormány egyik fontos minisztériumát vezeti, és a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben” – írta erre Nógrádi Péter, a Mazsihisz alelnöke.

Ezek után nem túl nehéz arra a következtetésre jutni, hogy Nógrádi Péter, a Mazsihisz alelnöke úgy döntött, megvádolja antiszemitizmussal Lázár Jánost – s akkor már, jó szokás szerint, a magyar kormányt is. S akkor lenne néhány kérdésem, amely kérdések válasznak is felfoghatók, s azért nekem, mert van szerencsém ismerni a szituációt. Húsz éve hallgatom, hogy antiszemita vagyok, mert felemlegettem az orgoványi erdőt, ahol speciel egyetlen zsidót sem ástak bele nyakig a földbe, csak komcsit meg Lenin-fiút, de hát ez kit érdekel? Karl Lueger, Bécs hajdani polgármestere mondta akkoriban: „Hogy ki a zsidó, azt én döntöm el!” S ez annyira megtetszett Göringnek, hogy gyakran mondta ő is. Na most azt nem lehet pontosan megmondani, hogy Nógrádi meg a hozzá hasonlók Luegert vagy Göringet tartják-e szellemi elődjüknek, azt mindenesetre imádják hangoztatni és gyakorolni, miszerint: „Hogy ki az antiszemita, azt én döntöm el!”

Nos, akkor a kérdések:

– Elárulná Nógrádi elvtárs, hogy Lázár János mondatának melyik kitételéből ismert magára?

– Az aberrált talált?

– Esetleg a belvárosi?

– Netán a libsi?

– Vagy a fűszívó?

– Bele se merek gondolni: mindegyik?

– S ha valamelyikben vagy esetleg mindegyikben felismerte önmagát, azt milyen logika mentén terjeszti ki mindjárt az összes zsidóra?

