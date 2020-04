Bayer Zsolt: Képtelenségek

817-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt 9 idős krónikus beteg, ezzel 47 főre emelkedett az elhunytak száma. 71-en pedig gyógyultan távoztak a kórházból. Öt új gazdaságvédelmi programról döntött a kormány, elindult az akcióterv második szakasza - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta: visszavezetik a 13. havi nyugdíjat, a kormány a rövidített munkavégzés esetén átvállalja a bérköltségek egy részét, és 450 milliárd forinttal segítik a beruházásokat. A kormányfő közölte: támogatják a kiemelt ágazatokat, kamat- és garanciatámogatott hiteleket biztosítanak a magyar vállalkozásoknak. A 2020-as költségvetési hiányt 1 százalékról 2,7 százalékra emeli a kormány - mondta Orbán Viktor. A cél az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, annyi munkahelyet hozzanak létre - hangsúlyozta a kormányfő. A lehető legszélesebb összefogás létrejöttét sürgette a koronavírus-járvány elleni intézkedések miatt a magyar társadalomban és a politikai életben egyaránt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlésben. A gazdasági kamarák, vállalkozói szervezetek javaslatai is beépültek a gazdaság újraindítását szolgáló kormányzati lépésekbe - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint a magyarok 78 százaléka elégedett a kormány koronavírus terjedése ellen tett intézkedéseivel. A közterületi parkolás térítésmentessé tétele azt a célt szolgálja, hogy a munkába igyekvőknek vagy halaszthatatlan dolgaikat intézőknek ne kelljen igénybe venniük tömegközlekedési eszközöket - mondta az országos tisztifőorvos. Ellenőrzik a rendőrök azokat a közterületeket és nyilvános helyeket, amelyeket a hétvégén csoportokban lepték el a lakosok a fővárosban. Az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta: egyre többen szegik meg a kijárási korlátozás szabályait. Az operatív törzs arra kéri a budapestieket, hogy tartsák be a kijárási korlátozás szabályait, mert ez közös ügyünk a járvány lassítása érdekében. Sarcot ró ki a veszélyhelyzetben Óbuda lakóira a kerület ellenzéki vezetése, áprilistól a lakbéren felül közös költséget kell fizetnie a költségelvű bérleti díjas lakások lakóinak, ez lakásonként 10 ezer forintot meghaladó plusz költséget jelent. Tiltakoznak a főváros ellenzéki polgármesterei a kormány gépjármű súlyadót érintő döntése ellen. A városvezetők azt kifogásolják, hogy szerintük az intézkedéssel túl sok forrást vonnak el az önkormányzatoktól. Az önkormányzatok hozzájárulása a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezeléséhez a költségvetésük 3-4 százalékát érinti átlagosan, vagyis a lehető legkevesebb a várható gazdasági visszaeséshez képest - közölte Gulyás Gergely miniszter. Az önkormányzatoktól elvont összegek a legkisebb részét képezik a bejelentett gazdasági élénkítőcsomagnak - mondta a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté közölte: az ellenzéki képviselők hazudnak, amikor úgy állítják be a helyzetet, mintha a kormány ellehetetlenítené az önkormányzatok működését. Kocsis Máté hangsúlyozta: Magyarországon a polgármesterek többsége kormánypárti, akik nem panaszkodnak az átcsoportosítások miatt, hanem teszik a dolgukat. A kormány bármilyen intézkedést hozott az elmúlt időben a járvány elleni védekezés, a gazdaság talpra állítása vagy újraindítása jegyében, azt az ellenzék minden egyes fórumon ellenezte – mondta Kocsis Máté a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az a cél, hogy megmaradjanak a munkahelyek – mondta a gazdaságvédelmi akcióterv kapcsán Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Csaknem 350 millió forintból, uniós támogatással felújítják Szegeden a Siha közi bölcsődét - tájékoztat az önkormányzat. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon kívánt jobbulást Boris Johnson brit miniszterelnöknek, akit az intenzív osztályon kezelnek az új koronavírus okozta betegség miatt. Az Európai Uniónak amellett, hogy átcsoportosítja költségvetését, a koronavírus elleni harcban új pénzeszközöket is be kell vetnie, melyek forrása elsősorban az adóparadicsomok felszámolásában keresendő - mondta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Világszerte több mint 55 ezerrel nőtt az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek és több mint 3500-zal a halottak száma az elmúlt 24 órában, az összesítés szerint 1 292 56-en fertőződtek meg, a halálesetek száma 70 798. Klaus Iohannis román államfő bejelentette: Romániában egy hónappal meghosszabbítják a rendkívüli állapotot. Németországban még nem lehet kijelölni egy konkrét napot a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások visszavonásának elkezdésére - mondta Angela Merkel német kancellár. Németországban több mint 100 ezer ember hordozza bizonyítottan az új típusú koronavírust, a járvány halálos áldozatainak száma 1590-re emelkedett. Franciaországban az elmúlt 24 órában a kórházakban 605-en vesztették életüket a járvány következtében, a koronavírus-fertőzés eddigi halottainak száma meghaladta a 8900-at. 636-tal nőtt az elmúlt egy nap alatt az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban, amely a járvány helyi kitörése óta elérte a 16523-at. 400 milliárd euróval segíti a vállalkozásokat az olasz kormány. Giuseppe Conte kormányfő precedens nélküli „pénzügyi injekciónak” nevezte a február végétől fokozatosan, majd teljesen leállt vállalatok újraindítására szánt milliárdokat. Átlépte a 20 ezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban. Hollandiában mintegy 20 ezer, Luxemburgban több mint 2800 koronavírusos beteget tartanak nyilván. Nagy-Britanniában az állami egészségügyi szolgálat tájékoztatása szerint meghaladta az 51 ezret azoknak a száma, akiknek szervezetében kimutatták az új koronavírust, 5373-an haltak meg a járványban. Intenzív osztályon kezelik Boris Johnson brit miniszterelnököt, akit az új koronavírus okozta betegség miatt szállítottak kórházba. Törökországban az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma átlépte a 30 ezret, a halálesetek 649-re emelkedtek. 78-ra emelkedett a panaszmentes, új koronavírussal fertőzöttek napi esetszáma Kínában, miközben az ország nagy részén az élet kezd visszatérni a megszokott kerékvágásba a járvány mérséklődésére utaló hivatalos adatok nyomán. Az Egyesült Államok déli tagállamában, Louisianában a leggyorsabb a járvány miatti fertőzések és az elhalálozások üteme, az államban 13 ezer fölött van a diagnosztizált fertőzések száma, a betegség 477 halálos áldozatot követelt. Az Egyesült Államokban meghaladja a tízezret a halottak száma, New Yorkban csúcspontján van a koronavírus-járvány. Az új típusú koronavírus fertőzésének tünetei az amerikai gyermekek körében enyhébbek, ritkább a végzetes betegség - állapította meg az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ. „Óriási előrehaladást értünk el a vírus elleni terápiában” - jelentette ki az amerikai elnök a Fehér Házban. 23 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság M. Miroslavot, Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és barátnője két évvel ezelőtti meggyilkolása és egy további emberölés miatt. Az ország számos településén védőmaszkokat szereztek be az önkormányzatok, amelyeket folyamatosan juttatnak el a helybelieknek. Szájmaszkokkal csaltak Magyarországon a koronavírus-járvány idején; tízmilliókkal károsítottak meg magánszemélyeket, háziorvosokat és gyógyszertárakat - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Madárinfluenza gyanúja merült fel egy pusztaföldvári kacsaállományban, az állományt felszámolták, a későbbi vizsgálati eredmények szerint azonban az állatok nem voltak fertőzöttek - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Róka Géza, a Magyar Labdarúgó Szövetség NB I-es bizottságának elnöke szerint május 10-én kellene elkezdődnie a csapatszintű edzéseknek ahhoz, hogy szerda-szombati ritmusban június 30-ig véget érjenek az NB I és a Magyar Kupa küzdelmei. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke arra kért mindenkit, hogy a koronavírus-járvány idején is maradjon aktív.