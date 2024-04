Bayer Zsolt: Ideje végképp eldöntenünk, hogy tényleg akarunk-e mai nyugati és európai ország lenni

Megosztás itt:

Gender szak. Toxikus szak. Hiszen toxikus itt már minden.

Toxikus a maszkulinitás, vagyis a férfiasság, toxikus a nőiesség, a hazaszeretet, a nemzet, a határ és a határvédelem, toxikus a heteroszexualitás, a hagyomány, a nép és a népművészet – azt úgy kell hívni woke nyelven, hogy „völkisch”, és illik hozzá borzongani –, toxikus a régi mese és minden klasszikus, toxikus a magzatvédelem – nemi identitásból már van százötvenféle, toxikusból is kell lennie ugyanennyinek.

Toxikus itt minden, ami normális.

És van már neve ennek is. Olyan tudományos neve, hogy a teljesen hülyék, az alkalmatlanok, az idióták, a feleslegesek, a képességtelenek katedrára állhassanak, s onnan nézhessenek büszkén körbe, hogy aztán komplett hülyét csináljanak az ifjúságból. Neve is van ennek az egésznek – a The Economist adott neki nevet, és akkor illik, sőt muszáj komolyan venni:

„The right goes Gaga: Global Anti-Globalist Alliance.”

Tehát Trump, Orbán és társai a Gaga. Velük szemben Biden, Macron és társai a Global Globalist Alliance, azaz a Gogo. Gogo versus Gaga – ők az új világpolitika versenyzői.

Egy szabály van: bármelyik nyerjen is, a bíró nem veszíthet. Gogo: Globális globalista szövetség. Gaga: Globális antiglobalista szövetség. Izgalmas, ugye? Régen ezt másképpen nevezték. De az toxikus…

„Szabadság! itten hordozák / Véres zászlóidat, / S elhulltanak legjobbjaink / A hosszu harc alatt.”

Pfúj, mennyire toxikus ez, micsoda mérgezett szuverenitás, rothadó Gaga.

Szabadság! Itten hordozák / Szivárványidat, / S nőnek öltöztek legjobbjaink / A hosszú harc alatt… Na, így jó. Így woke. Így rendben van. Így Gogo.

