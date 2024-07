Bayer Zsolt: Fájdalmas tehetetlenségen kellett keresztülmennie ennek a nárcisztikus pszichopatának

Odamegy a fideszesek eredményvárójába, aztán ott úgy csinál, mint aki boldog, mint aki örül, mint aki erre várt, mint aki elégedett, mint aki soha, de tényleg soha nem akart a kétfarkúakra szavazni, sőt a gyerekei akartak a kétfarkúakra szavazni, de ő meggyőzte őket, hogy nem, nem az a jó választás, egyetlen egy jó választás van, a Fidesz, éljen a kormánypárt, éljenek a kormánypártok, nézzétek, gyerekek, a papa milyen jól érzi magát, a papa táncol mindenféle fideszessel, a papa a nagy győzelem éjszakáján is megmutatja, hová tartozik, a papa valaki, a papa fontos ember, hiszen itt lehet, az eredményváróban, a győztesek eredményvárójában, a papának bejött az élet, na nem a maga tehetségéből, hanem a mama okán, de ez most mindegy, győztünk, gyerekek, és a papa itt van a nagyok között!

Ideje is, hogy ismertessük az első viccet, amely segít még ennél is jobban megértenünk, mi is történt ővele a 2022-es választásokon. Szóval:

Hogy ő már 2022-ben is csak befogott orral . És nem is akart. Másra akart. A kétfarkúakra akart, de hát, a gyerekek, ugye. Mit lehet tenni, a gyerekek a mama miatt ragaszkodtak hozzá, hogy a Fideszre, és be is mentek vele a szavazófülkébe, és ő még ott sem akarta, de hát a gyerekek, mit csináljunk, a gyerekek behúzták az ikszet. Oda. Ahová ő nem akarta.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.