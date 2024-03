Bayer Zsolt: Ez korunk nagy találmánya: minden abnormálisra születik egy fogalom

Megosztás itt:

Bayer Zsolt a Magyar Nemzet oldalán írta meg publicisztikáját.

"Osváth Zsolt, a pedofíliaellenes gigatüntetés fő szervezője nemrégiben egy kiskorúval csetelgetett, akitől képeket kért a nemi szervéről, s akinek képeket küldött a sajátjáról. S erről bizony képernyőfotók árulkodnak, ezt nem a Noryna Diamond hányta bele az éterbe.

Tessék mondani, mi ilyenkor a teendő? Azontúl persze, hogy most majd jönnek a „szakértők”, és elkezdik mentegetni Osváthot, miszerint ő nem pedofil, hanem „efebofil”. Tudjuk, ez korunk nagy találmánya: minden szörnyűségre, devianciára, torzra, ocsmányra, abnormálisra születik egy fogalom, amivel mindjárt be is emelik a devianciát, torzat, ocsmányt, abnormálist a normalitás világába, nincs itt semmi látnivaló, éljen a szabadság. Emlékeznek még? Nemrégiben a berlini főpályaudvaron kutyának öltözött nyomorult, beteg, zárt intézetbe való megint csak nem tudom micsodák tüntettek – voltak vagy ezren! –, és követelték a „jogaikat”. S erről úgy számolt be a „haladó” sajtó, mint a világ legtermészetesebb dolgáról, a normalitás világa pedig kutyaként szűkölve próbálta kitalálni, vajon milyen jogokat követelnek maguknak ezek? Be kell őket oltani szopornyica ellen? Ha sétálni mennek, kötelező rájuk tenni a pórázt és a szájkosarat? Esetleg ivartalanításuk előtt 12 órával nem szabad etetni őket? Azt hiszem, ez teljesen mindegy."

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd