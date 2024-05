Bayer Zsolt: Ez az első olyan Békemenet, amely a kormány melletti kiállásról és a mi Európánkról is szól + videó

Bayer elmondta azt is, hogy "Robert Ficóért pedig azért menetelünk" - ahogyan a publicista az Elszabadul a pokol című véleménycikkében is írta -, mert ahogy két és fél évvel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy háború lesz a szomszédunkban, ahogy egy évvel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy ebbe a háborúba az Európai Unió eszüket vesztett vezetői egész Európát bele akarják majd sodorni, úgy pár héttel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy itt, Közép-Európában, egy szomszédos ország miniszterelnökét megpróbálják megölni.

Bayer Zsolt hozzátette: ez az első olyan Békemenet, amely nem pusztán a kormány melletti kiállásról szól - arról is -, hanem a mi Európánkról, amit valakik valamiért el akarnak tüntetni, fel akarnak számolni, meg akarnak változtatni, mind kulturálisan, mind etnikailag, és ráadásul még egy háborúba is bele akarják rángatni. Aki ezt nem akarja, az jöjjön el szombaton a Békemenetre, és mutassuk meg, hogy a normális emberek vannak többségben.

