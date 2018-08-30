2018. augusztus 30.,
csütörtök, Rózsa napja

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Bayer Zsolt érkezik hozzánk, Magyarország élőben 19 órától!

Hír TV

2018. augusztus 30., csütörtök 17:10, frissítve: csütörtök 17:39

Több mint 14 éve tűnt fel a Hír TV képernyőjén Bayer Zsolt. 2007-es távozása után most vendégként tér vissza a Péntek 8 egykori műsorvezetője.

19 órakor kezdünk, tartsanak velünk!

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