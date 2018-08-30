Bayer Zsolt érkezik hozzánk, Magyarország élőben 19 órától!

2018. AUGUSZTUS 30., CSÜTÖRTÖK
BEKÉRETTE A BUDAPESTI SVÉD NAGYKÖVETET SZIJJÁRTÓ PÉTER, MIUTÁN TÖBB SVÉD MINISZTER IS BÍRÁLTA AZ ORBÁN-KORMÁNY MENEKÜLTPOLITIKÁJÁT.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BUDAPESTI NAGYKÖVETE: MAGYARORSZÁGON NINCS VESZÉLYBEN A DEMOKRÁCIA ÉS NEM CSORBULNAK A SZABADSÁGJOGOK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ EP-VÁLASZTÁSOKHOZ KÖZELEDVE FOLYTATÓDNI FOG A HARC A MIGRÁCIÓ MEGÍTÉLÉSÉRÕL.
HOLLIK ISTVÁN: MAGYARORSZÁG MINDEN SEGÍTSÉGET MEGAD OLASZORSZÁGNAK A TENGERI HATÁROK MEGVÉDÉSÉHEZ MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN.
MAGYAR-AMERIKAI ÜZLETI TANÁCS: EGYRE TÖBB AMERIKAI VÁLLALAT FEKTET BE MAGYARORSZÁGON M1.
NEM LESZ KÖZÖS BALOLDALI LISTA A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁSON, A DK ÖNÁLLÓAN INDUL.
MÓDOSULHAT A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNY ÍRJA A MAGYAR IDÕK.
BAROMFI TERMÉK TANÁCS: 10 SZÁZALÉKKAL DRÁGULHAT A BAROMFIHÚS.
DK: VESZÉLYBE KERÜLHET A SÜRGÕSSÉGI ELLÁTÁS A HONVÉDKÓRHÁZBAN, HA NEM SIKERÜL MEGEGYEZNI AZ ÖNKÉNTES TÚLMUNKÁRÓL AZ ORVOSOKKAL.
EGYRE TÖBB NÕ JELENTKEZIK JÁRMÛVEZETÕNEK A BKV-NÁL ÍRJA A VILÁGGAZDASÁG.
A VÍZ OXIGÉNSZINTJE MIATT MINTEGY TÍZ TONNÁNYI HAL PUSZTULT EL A PILISVÖRÖSVÁRI HALASTÓBAN, AZ ESETET SZAKEMBEREK VIZSGÁLJÁK.
KEMÉNYEBB FELLÉPÉST SÜRGET AZ MTA AZ ÁLGYÓGYÍTÓK ELLEN ÉS KIFOGÁSOLJÁK, HOGY A HOMEOPÁTIA JOGILAG SZABÁLYOSNAK MINÕSÜL.
SZÁZ FÕS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉST HAJT VÉGRE ÕSSZEL A MAGYAR POSTA, A LÉPÉST A TÁRSASÁG A BÜROKRÁCIACSÖKKENTÉSSEL MAGYARÁZZA.
MOHOSZ: KIVONJÁK A FORGALOMBÓL A PAPÍRALAPÚ HORGÁSZIGAZOLVÁNYOKAT, HELYETTE PLASZTIKKÁRTYÁKAT VEZETNEK BE JÖVÕRE.
12 MILLIÁRD FORINTBÓL FEJLESZTIK AZ ALSÓ-TISZA ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZERÉT, GÁTAKAT ERÕSÍTENEK ÉS ÚJ ÁRVÍZ-KAPUT ÉPÍTENEK.
SZEPTEMBER 12-IG IGÉNYELHETÕ AZ INGYENES HPV ELLENI VÉDÕOLTÁS A 14. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT LÁNYOKNAK.
ORBÁN VIKTOR: ÚJ, MIGRÁCIÓELLENES EURÓPÁRA VAN SZÜKSÉG, AMELYET NEM MACRONOK KÉPVISELNEK.
AZ EURÓPAI UNIÓ SZÉTSZAKÍTÁSÁVAL VÁDOLTA ORBÁN VIKTORT ÉS MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERT EMMANUEL MACRON.
KOMPROMISSZUMOT KELL KÖTNIÜK AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK VÉDELMI MINISZTEREINEK OLASZORSZÁGGAL, AMIÉRT RÓMA A BEVÁNDORLÁS MIATT AKADÁLYOZZA AZ EGYIK TENGERI HADMÛVELETET.
MERKEL SZENEGÁLBAN: AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS ÉS AZ EMBERCSEMPÉSZET ELLENI FELLÉPÉSRE TETT ÍGÉRETET A SZENEGÁLI ELNÖK.
BREXIT-ÜGYI MINISZTER: LÁTÓTÁVOLSÁGBA KERÜLT AZ UNIÓS TAGSÁG MEGSZÛNÉSÉVEL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁS.
ENYHÍT A NYUGDÍJKORHATÁR EMELÉSÉRÕL SZÓLÓ OROSZ NYUGDÍJREFORM TERVEZETÉN VLAGYIMIR PUTYIN.
PEKING: FELELÕTLENEK TRUMP KIJELENTÉSEI AZ ÉSZAK-KOREAI NUKLEÁRIS LESZERELÉSRÕL.
TRUMP A KONZERVATÍVOK ELHALLGATTATÁSÁVAL VÁDOLT MEG AMERIKAI TECHNOLÓGIAI ÓRIÁSVÁLLALATOKAT.
TIZENÖT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY VOLT RENDÕRT EGY FEKETE TIZENÉVES MEGÖLÉSÉÉRT TEXASBAN.
TOVÁBBRA IS ELUTASÍTJA A PALESZTIN ELNÖK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK IZRAELI-PALESZTIN BÉKEKÖTÉSRÕL SZÓLÓ JAVASLATÁT.
LEZUHANT ETIÓPIÁBAN EGY KATONAI HELIKOPTER, A FEDÉLZETEN UTAZÓ 18 EMBER, KÖZTÜK KÉT GYEREK ÉLETÉT VESZTETTE.
ÁRAMKIMARADÁSOK MIATT LEÁLLT A METRÓ CARACASBAN, A GAZDASÁGI VÁLSÁGGAL KÜZDÕ DÉL-AMERIKAI ORSZÁG FÕVÁROSÁBAN.
EGYRE TÖBB VENEZUELAI MENEKÜLT ÉRKEZIK AZ EURÓPAI UNIÓBA, FÕLEG SPANYOLORSZÁGBA.
RENDKÍVÜLI ÜLÉST HÍVOTT ÖSSZE AZ AMERIKAI ÁLLAMOK SZERVEZETÉNEK ÁLLANDÓ TANÁCSA A VENEZUELAI MENEKÜLTVÁLSÁG MIATT.
ÕRIZETBE VETTEK NYOLC KORÁBBI MALÁJ HÍRSZERZÕT, AKIK A VOLT MINISZTERELNÖK KORRUPCIÓS BOTRÁNYÁBAN ÉRINTETTEK.
AZ IMF-HEZ FORDULT AZONNALI SEGÍTSÉGÉRT ARGENTÍNA, MIUTÁN AZ ORSZÁG VALUTÁJA ÖSSZEOMLOTT.
BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLHAT AZ AZ INÁRCSI FÉRFI, AKI FELAKASZTOTTA KUTYÁJÁT POLICE.HU.
LETARTÓZTATTÁK AZT A FÉRFIT, AKI KOMÁROMBAN BALTÁVAL TÖBB DARABOT LETÖRT A MINDSZENTY JÓZSEF-SZOBORRÓL.
LEÉGETT EGY GARÁZS ÉS EGY MELLÉKÉPÜLET A BÉKÉS MEGYEI MEZÕBERÉNYBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI CSÁSZÁRON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
RÁFUTÁSOS BALESET TÖRTÉNT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, SIÓFOKNÁL, AHOL EGY MURVÁT SZÁLLÍTÓ KAMION, ÉS NYOLC MÁSIK GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
PÉNTEKTÕL ÚJABB ÜZEMANYAG-DRÁGULÁS: 2-2 FORINTTAL EMELI A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN ÁRÁT A MOL.