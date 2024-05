Bayer Zsolt: Elszabadul a pokol

Most Robert Ficóért is megyünk. És ismét, és újra mi megyünk az igazi Európáért s benne hazánkért.

Tavaly februárban még „csak” embereket vertek félholtra Budapest utcáin kommunista különítményesek, akik persze bármikor készen állnak a gyilkolásra is. S szerte Európában, no és persze idehaza egységfrontba tömörültek a kommunista különítményesek, akik bármikor készen állnak ölni is, és pártját fogták-fogják a magyar börtönben ülő potenciális gyilkosnak. És az EP-választáson is elindítják. Üljön csak be a brüsszeli parlamentbe – és tényleg, miért ne? Pont ott a helye…

