Bayer Zsolt: Elment mulatni a Péter

Elment mulatni a Péter. Szórakozni. Rá is fért már szegényre, hiszen „lelkileg borzasztó megterhelő heteken van túl” – mi is lehet annál megterhelőbb, minthogy a VIP páholyokból és skyboxokból át kell ülni „az emberek közé”, ráadásul ki kell írni hozzá a facéra, hogy „én az emberek között szurkolok”, ez bizony még Heraklészt is megizzasztaná.

Arról nem is beszélve, hogy szakítani kellett az új csajjal is, pedig még nem is volt idő rendesen bántalmazni, idő előtt kényelmetlenné vált az anyja miatt, nem volt mese, ki kellett rúgni, „valami véget ért, valami fáj”, s ennek okán külön el kellett utazni egy balatoni strandra, kiülni a fövenyre, szemben Badacsonnyal, hogy jó legyen a szakítós kép, ettől az egésztől a fénykorában lévő Modern Talking is behányna, csoda-e, hogy elfáradt a Péter…

Elment a fáradt Péter szórakozni, az emberek közé, a Belvárosba, jól be is b…szott, s ilyenkor mindenki olyanná válik, amilyen valójában.

Őszintére itta magát a Péter, így aztán előmászott belőle a legbelül lakó Péter, az az agresszív, frusztrált kis p…cs, aki egész életében saját jogon akart a VIP páholyokban üldögélni, de ez soha nem jött össze neki, még a Deutsch se vette fel asszisztensnek magához Brüsszelbe még 2009-ben vagy 2010-ben, pedig a Judit akkor már kint volt, hát micsoda dolog ez, az a rohadt Deutsch mást vett fel, ott kezdődtek a bajok, a legbelül lakó kicsike Péter akkor üvöltött ki először az álarc mögül, bár igazából ott ült mindig azon az álarcon, az ilyen agresszív, frusztrált kis p…csöket szinte lehetetlen eldugni, elrejteni, fegyelmezni, előmásznak ezek a legváratlanabb pillanatokban, a hálószobákban meg a gyerekszobákban is, s teszik tönkre mindenki életét.

A gazdáik meg csak kezdetben igyekeznek eldugni a legbelül lakó agresszív, frusztrált kis p…csöket, aztán inkább megbarátkoznak vele, barátságukból mély összetartozás és hűségeskü lesz, ez a fázis onnan ismerhető fel, hogy ettől kezdve a gazda egy mély, egész világra kiterjedő összeesküvés áldozataként kezd el élni, s ebben az új világban minden és mindenki azért van, hogy őt tönkretegye, ugyanis a gazda egyszerűen tökéletes és hibátlan, s ezt a sok nyomorult már képtelen elviselni és tolerálni.

Péter évek óta ebben a fázisban él.

Ezt onnan lehet tudni, hogy állandóan a Rogán ügynökei meg provokátorai üldözik.

Most is, a belvárosi szórakozóhelyen, ahol Péterből előmászott a Péter, s nekiállt úgy viselkedni, ahogy az lényéből fakad. Kötekedett, beszólt a csajoknak, egyre agresszívabb lett, aztán elvett és eldobott egy telefont, aztán a biztonságiak kizavarták, az utcán még velük is dulakodott kicsit, meg fenyegetőzött, hogy „fent lesz a neten!”, hát persze, hogy fenn lesz, ez a pszichopata senki ott éli az egész szánalmas, pitiáner, szar életét, aztán hazatakarodott a Péter, megúszva, hogy néhányan az ott lévők közül rendesen pofán vágják végre. Istenem, Tusnádon is mindig ezt a nyomorultat akarták pofán vágni, főleg a székelyek, mert ők még nálunk is sokkal nehezebben viselik a legbelül lakó hernyókat, de ez most már mindegy is, a lényeg, hogy Peti elment szórakozni, hogy kipihenje a „lelkileg borzasztóan megterhelő heteket”, s ott, a belvárosi elit dizsiben is csak azt adta, ami a lényege.

Hiszen nem is adhatott volna mást.

Aztán még posztolt valamit a Péter melegében, seggrészegen, valamit a Tóniról meg bizonyos Steve Klorrárról, de ezt gondos kezek gyorsan eltüntették.

Aztán kialudta magát a Péter, és posztolt megint, és akkor megérkeztünk oda, ahová mindig megérkezünk, ahová a nárcisztikus pszichopaták, a legbelülről végleg a fényre kiköltözött hernyók mindig megérkeznek – ide:

„Egy fideszes, fizetett provokátor tönkretette az esténket.”

Világos. Mi más is történhetett volna?

Továbbá – ez a másik lényeges pont:

„Minden olyan sajtóorgánummal szemben eljárást indítunk, amelyek a tényeket szándékosan elferdítik.”

Hát persze.

Most ott tartunk, hogy a hernyó élete hátralévő részében pereskedni fog, annyiszor ígérte ezt meg, amióta le kellett költöznie a skyboxokból „az emberek közé”.

És el ne felejtsük, még a Juszt Lackótól is „ki kell kérnie” az „eredeti felvételt”, ezt is megígérte, ugyanis látta az egész világ, mit mondott, de ő állította és állítja, nem azt mondta.

Hát persze hogy nem azt mondta.

Mindig mindenki hazudik, egyedül a hernyó beszél reggeltől estig színtiszta igazat. Az igazság méze csepeg az ő ajkairól, illetve a szívó-szopó szájszervéről.

Ezt is tudjuk.

Úgyhogy nem lennék most a belvárosi elit dizsi csütörtök éjszakai vendégseregének, kidobóembereinek meg persze a rendőrség helyében.

Mind fel lesznek jelentve.

És mind a Tóni ügynöke.

Fizetett, ráadásul!

A Péter tudja.

És a Péter is úgy végzi majd, mint az őrnagy a Tótékban.

„– Kettőbe vágtad, édes jó Lajosom?

– Nem. Három egyforma darabba. Tán rosszul tettem?

– Jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, mit hogyan kell csinálni…”

Hát így.

Addig viszont egyre szórakoztatóbb kis jeleneteknek lehetünk majd tanúi.

S egy ideig még Péter lelkes rajongói is át fogják ugrani az árnyékot, ha Péter ároknak nézi azt.

Még egy ideig…

Forrás: Magyar Nemzet