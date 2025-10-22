Bayer Zsolt: Brüsszel sikítófrászt kapott mikor bejelentették, hogy Budapestre jönnek találkozni + videó

Megosztás itt:

Bayer Zsolt: "Én szerintem Szíjártó Péternek van igaza, aki azt mondja, hogy ez a nyilvánosságban zajló ilyen diplomáciai szokásos nyomásgyakorlás része, hogy most akkor elkezdjük lebegtetni. Ez még akkor is igaz, hogyha egész Európa, az egész európai unió vezetése, Brüsszel, sikítófrászt kapott a puszta ténytől, mikor bejelentették, hogy Budapestre jönnek találkozni. Ettől rosszul vannak."