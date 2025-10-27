Bayer Zsolt barátilag kérte meg Nagy Ferót a bocsánatkérésre

Megosztás itt:

Múlt héten vált országos hírűvé Nagy Ferónak a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatos kijelentése, melyre több közéleti személyiség is reagált, alapvetően az ellenzéki oldalról. A Kossuth-díjas rockzenész a Szőlő utcai botrány kapcsán mondott véleményt, melynek során egy ponton a rendőrségi eljárásban gyanúsítottként szereplő javítóintézeti igazgatóról úgy fogalmazott: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is kerestek pénzt, mindenki jól járt, nem?”.

A művész később sem változtatta meg véleményét, egy további interjújában is megerősítette fenti álláspontját. Vitályos Eszter kormányszóvivő október 27-én többek között így fogalmazott közösségi oldalán: "Nagy Feró zenéje és életműve elvitathatatlan része a magyar kultúrának. Generációkon át adott erőt és hangot azoknak, akik szerették volna másként látni a világot. Megilleti a tisztelet, mint zenészt, aki mindig őszintén és szenvedéllyel énekelt arról, amit igaznak hitt. Ugyanakkor nőként, anyaként nem tudok szó nélkül elmenni amellett, ha valaki olyan kijelentéseket tesz, amelyek relativizálják a kiszolgáltatott helyzetben lévők szenvedését. A szavak ereje nagyobb, mint gondolnánk – és ezek a mondatok sokakat sebezhetnek meg újra. Minden ilyen kijelentéstől elhatárolódom. Az erőszak minden formáját elutasítani és elítélni alapvető emberi és erkölcsi kötelességünk, ezért is elgondolkodtató az örökös kettős mérce is.

Bayer Zsolt publicista hasonlóan foglalt állást, amikor szintén október 27-én így üzent rövid írásával az énekesnek: "Tudod, hogy a barátom vagy, szeretlek, és ezen semmi sem fog változtatni. De most meggondolatlan voltál és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról. Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit. Szeretettel ölel barátod: Zsolt"

Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula